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вчера, 23:03

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Пари Сен-Жермен». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.48. Вероятность ничьи оценивается в 4.60, а поражение доступно по котировке 6.40.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.30, а за «верх» — 1.65.

Пропускают матч

«Нант»: Фабио — Травма лодыжки, Мутуссами Самуэль — Травма, Кулибали Калифа — Травма.

«Пари Сен-Жермен»: Рамос Серхио — Травма икроножной мышцы, Мишу Эдуар — Простуда.

Форма команд

На данный момент «парижане» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Канарейки» отстают на 24 очка.

За последние пять матчей «Пари Сен-Жермен» и «Нант» набрали соответственно 13 и 7 очков. Разница мячей +1 и +11 в пользу гостей.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счета 2:2 или 1:2. Кстати, коэффициенты на такие счета 16.00 и 7.80 соответственно.

Пять очных встреч

«Пари Сен-Жермен» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (0:3, 1:2, 3:2, 0:1, 0:2).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:1, 1:2, 0:3, 1:2, 2:0).

«Пари Сен-Жермен» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:1, 1:2, 0:3, 1:2, 2:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.65.