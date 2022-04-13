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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ренн». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.08. Вероятность ничьи оценивается в 3.55, а поражение доступно по котировке 3.45.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.00, а за «верх» — 1.80.

Пропускают матч

«Ренн»: Гомис Альфред — Травма пальца руки, Баде Лоик — Мышечная травма, Желен Жереми — Травма колена, Доку Жереми — Травма икроножной мышцы, Сулемана Камаль — Травма спины.

«Монако»: Маецки Радослав — Травма, Марипан Гильермо — Травма колена, Фабрегас Сеск — Мышечная травма, Диатта Крепин — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «бретонцы» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монегаски» отстают на 6 очков.

За последние пять матчей «Ренн» и «Монако» набрали соответственно 13 и 12 очков. Разница мячей +10 и +5 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Ренн»: 2.16 — 1.00, дома 2.60 — 0.67.

«Монако»: 1.52 — 1.03, в гостях 1.07 — 1.20.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:0.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (2:1, 2:1, 2:1, 3:2, 2:2).

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (2:1, 2:1, 2:1, 3:2, 2:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.80.