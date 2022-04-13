Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Ренн». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.08. Вероятность ничьи оценивается в 3.55, а поражение доступно по котировке 3.45.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.00, а за «верх» — 1.80.
Пропускают матч
«Ренн»: Гомис Альфред — Травма пальца руки, Баде Лоик — Мышечная травма, Желен Жереми — Травма колена, Доку Жереми — Травма икроножной мышцы, Сулемана Камаль — Травма спины.
«Монако»: Маецки Радослав — Травма, Марипан Гильермо — Травма колена, Фабрегас Сеск — Мышечная травма, Диатта Крепин — Травма колена.
Форма команд
На данный момент «бретонцы» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монегаски» отстают на 6 очков.
За последние пять матчей «Ренн» и «Монако» набрали соответственно 13 и 12 очков. Разница мячей +10 и +5 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Ренн»: 2.16 — 1.00, дома 2.60 — 0.67.
«Монако»: 1.52 — 1.03, в гостях 1.07 — 1.20.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:0.
Пять очных встреч
Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (2:1, 2:1, 2:1, 3:2, 2:2).
Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (2:1, 2:1, 2:1, 3:2, 2:2).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.80.