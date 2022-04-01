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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Айнтрахт». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.43. Вероятность ничьи оценивается в 4.80, а поражение доступно по котировке 7.30.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.35, а за «верх» — 1.60.

Пропускают матч

«Айнтрахт»: Диант Рамай — Травма колена, Хинтереггер Мартин — Перебор желтых карточек.

«Гройтер Фюрт»: Мариус Функ — Травма колена, Дудзяк Жереми — Травма, Кер Робин — Травма паха.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Айнтрахт»: Трапп Кевин — Н'Дика Обите, Тута, Хасэбе Макото — Камада Дайчи, Кнауфф Ансгар, Костич Филип, Линдстрем Йеспер, Соу Джибриль, Якич Кристиян — Пасьенса Гонсало.



«Гройтер Фюрт»: Линде Андреас — Бауэр Максимилиан, Виргевер Ник, Иттер Джанлука, Мэйерхофер Марко — Грин Джулиан, Кристиансен Макс, Левелинг Джейми, Тиллманн Тимоти — Нильсен Хавард, Хргота Бранимир.

Форма команд

На данный момент «орлы» на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Трилистники» отстают на 23 очка.

За последние пять матчей «Айнтрахт» и «Гройтер Фюрт» набрали соответственно 7 и 2 очка. Разница мячей +2 и -9 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Айнтрахт»: 1.44 — 1.41, дома 1.23 — 1.31.

«Гройтер Фюрт»: 0.89 — 2.59, в гостях 0.85 — 3.54.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 3:1.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Азиатская фора хозяев -1» с коэффициентом 1.74.