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вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Айнтрахт». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.50. Вероятность ничьи оценивается в 3.60, а поражение доступно по котировке 2.70.

Пропускают матч

«Айнтрахт»: Диант Рамай — Травма колена, Соу Джибриль — Травма.

«Хоффенхайм»: Бичакчич Эрмин — Травма колена, Ричардс Крис — Травма бедра, Хюбнер Бенжамин — Травма, Гриллич Флориан — Травма, Йон Марко — Травма плеча.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Айнтрахт»: Трапп Кевин — Н'Дика Обите, Тута, Хинтереггер Мартин — Камада Дайчи, Кнауфф Ансгар, Костич Филип, Линдстрем Йеспер, Роде Себастьян, Якич Кристиян — Борре Сантос.



«Хоффенхайм»: Бауманн Оливер — Гриллич Флориан, Пош Штефан, Фогт Кевин — Акпогума Кевин, Бебу Ихлас, Гайгер Деннис, Крамарич Андрей, Раум Давид, Самассеку Диадье — Руттер Джорджиньо.

Форма команд

На данный момент «сине-белые» на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Орлы» отстают на 6 очков.

За последние пять матчей «Айнтрахт» и «Хоффенхайм» набрали соответственно 5 и 2 очка. Разница мячей -2 и -7 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Айнтрахт»: 1.33 — 1.40, дома 1.13 — 1.27.

«Хоффенхайм»: 1.67 — 1.50, в гостях 1.40 — 1.93.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:2, 1:3, 2:1, 1:2, 1:0).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:2, 1:3, 2:1, 1:2, 1:0).

«Айнтрахт» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:2, 1:3, 2:1, 1:2, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.51.