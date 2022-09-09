Пропускают матч
«Бавария»: Сарр Буна — Травма колена.
«Штутгарт»: Вагноман Йоша — Красная карточка, Кулибали Тангуй — Травма пальца ноги, Нартей Николас — Мышечная травма, Пфайффер Лука — Красная карточка.
Возможная расстановка
Kicker прогнозирует следующие составы:
«Бавария»: Нойер Мануэль — де Лигт Матийс, Дэвис Альфонсо, Павар Бенжамен, Эрнандес Люка — Горецка Леон, Киммих Йозуа, Мусиала Джамал, Мюллер Томас — Гнабри Серж, Мане Садио.
«Штутгарт»: Мюллер Флориан — Антон Вальдемар, Ито Хироки, Мавропанос Константинос — Вамангитука Силла, Каразор Атакан, Соса Борна, Фюрих Крис, Эндо Ватару — Гуйрасси Сехру, Томас Тиаго.
Форма команд
На данный момент «баварцы» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Швабы» отстают на 7 очков.
За последние пять матчей «Бавария» и «Штутгарт» набрали соответственно 11 и 4 очка. Разница мячей +14 и -1 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Бавария»: 3.40 — 0.60, дома 1.50 — 0.50.
«Штутгарт»: 0.80 — 1.00, в гостях 1.00 — 1.00.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.
Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 07 сентября), а у «гостей» лишь четыре.
Пять очных встреч
«Бавария» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (2:2, 0:5, 4:0, 1:3, 4:1).
Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (2:2, 0:5, 4:0, 1:3, 4:1).
«Бавария» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:2, 0:5, 4:0, 1:3, 4:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Хозяева выиграют оба тайма — да» с коэффициентом 1.96.