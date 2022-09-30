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«Герта» — «Хоффенхайм» прогноз

30 сентября 2022, 16:33
Хоффенхайм

Пропускают матч

«Герта»: Гехтер Линус — Травма, Бутьюс Жан-Поль — Операция, Ва Сака Келиан — Травма колена.
«Хоффенхайм»: Бичакчич Эрмин — Плохая форма, Хюбнер Бенжамин — Травма лодыжки, Бебу Ихлас — Травма колена.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:
«Герта»: Кристенсен Оливер — Кемпф Марк-Оливер, Кенни Джонджо, Платтенхардт Марвин, Уремович Филип — Сердар Суат, Тусар Люка, Шуньич Иван — Канга Уилфред, Люкебакио Доди, Эджуке Чидера.

«Хоффенхайм»: Бауманн Оливер — Акпогума Кевин, Кабак Озан, Фогт Кевин — Баумгартнер Кристоф, Гайгер Деннис, Кадержабек Павел, Прёмель Гриша, Сков Роберт — Крамарич Андрей, Руттер Джорджиньо.

Форма команд

На данный момент «сине-белые» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Старая дама» отстают на 7 очков.

За последние пять матчей «Хоффенхайм» и «Герта» набрали соответственно 10 и 5 очков. Разница мячей 0 и +6 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Герта»: 1.00 — 1.29, дома 1.00 — 1.33.
«Хоффенхайм»: 1.71 — 1.00, в гостях 1.33 — 1.33.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:0, 2:0, 2:1, 0:3, 0:3).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (3:0, 2:0, 2:1, 0:3, 0:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.65.

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