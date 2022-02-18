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вчера, 09:53

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Байер». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.15. Вероятность ничьи оценивается в 3.70, а поражение доступно по котировке 3.15.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.30, а за «верх» — 1.62.

Пропускают матч

«Майнц»: Сент-Джаст Йеремия — Травма.

«Байер»: Лунёв Андрей — Травма лодыжки, Баумгартлингер Юлиан — Травма колена, Азмун Сердар — Травма колена, Беллараби Карим — Мышечная травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Майнц»: Центнер Робин — Белл Штефан, Ниакате Мусса, Хак Александр — Видмер Силвэн, Кариколь Аарон Мартин, Кор Доминик, Ли Дже-Сон, Стах Антон — Буркардт Йонатан, Онисиво Карим.



«Байер»: Градецки Лукаш — Инкапье Пьеро, Та Джонатан, Тапсоба Эдмонд, Фримпонг Джереми — Адли Амине, Андрих Роберт, Вирц Флориан, Демирбай Керем, Диаби Мусса — Шик Патрик.

Форма команд

На данный момент «фармацевты» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Карнавальщики» отстают на 10 очков.

За последние пять матчей «Байер» и «Майнц» набрали соответственно 13 и 7 очков. Разница мячей -1 и +10 в пользу гостей.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счета 2:1 или 2:2. Кстати, коэффициенты на такие счета 9.90 и 11.25 соответственно.

Пять очных встреч

«Байер» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (1:0, 2:2, 0:1, 1:0, 0:1).

«Байер» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (0:1, 0:1, 1:5, 3:1, 2:3).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 2:2, 0:1, 1:0, 0:1).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (1:0, 2:2, 0:1, 1:0, 0:1).

«Байер» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:0, 2:2, 0:1, 1:0, 0:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.15.