1662643989

сегодня, 16:33

Пропускают матч

«РБ Лейпциг»: Клостерманн Лукас — Травма лодыжки, Ольмо Даниэль — Травма колена, Поульсен Юссуф — Мышечная травма.

«Боруссия»: Кобель Грегор — Мышечная травма, Морей Матеу — Травма колена, Дахуд Махмуд — Травма плеча, Аллер Себастьен — Простуда, Байно-Гиттенс Джейми — Травма плеча.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«РБ Лейпциг»: Гулачи Петер — Диалло Абду, Орбан Вилли, Симакан Мохамед — Лаймер Конрад, Нкунку Кристофер, Раум Давид, Собослои Доминик, Хенрикс Бенжамин, Шлагер Ксавер — Вернер Тимо.



«Боруссия»: Мейер Александер — Вольф Мариус, Геррейру Рафаэл, Хуммельс Матс, Шлоттербек Нико — Беллингхэм Джуд, Брандт Юлиан, Озкан Салих, Рейна Джованни, Ройс Марко — Модест Антони.

Форма команд

На данный момент «шмели» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Быки» отстают на 7 очков.

За последние пять матчей «Боруссия» и «РБ Лейпциг» набрали соответственно 12 и 5 очков. Разница мячей -3 и +4 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«РБ Лейпциг»: 1.20 — 1.80, дома 2.00 — 1.00.

«Боруссия»: 1.60 — 0.80, в гостях 2.00 — 0.50.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Пять очных встреч

«Боруссия» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (2:1, 1:4, 1:3, 0:2, 0:1).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (1:4, 2:1, 1:4, 3:2, 1:3).

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (1:4, 2:1, 1:4, 3:2, 1:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.75.