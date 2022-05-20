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20 мая 2022, 23:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Барселона». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.05. Вероятность ничьи оценивается в 4.05, а поражение доступно по котировке 3.15.

Пропускают матч

«Барселона»: Роберто Серхи — Плохая форма, Гонсалес Николас — Травма колена, Педри — Травма бедра.

«Вильярреал»: Морено Альберто — Травма колена, Фойт Хуан — Перебор желтых карточек.

Форма команд

На данный момент «сине-гранатовые» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Желтая субмарина» отстают на 17 очков.

За последние пять матчей «Барселона» и «Вильярреал» набрали соответственно 10 и 7 очков. Разница мячей +3 и +4 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Барселона»: 1.84 — 0.97, дома 2.06 — 0.94.

«Вильярреал»: 1.65 — 1.00, в гостях 1.17 — 1.06.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Барселона» — победитель всех пяти последних очных встреч (1:3, 1:2, 4:0, 1:4, 2:1).

«Барселона» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на своем поле (4:0, 2:1, 2:0, 5:1, 4:1).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (1:3, 1:2, 4:0, 1:4, 2:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:3, 1:2, 4:0, 1:4, 2:1).

«Барселона» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:3, 1:2, 4:0, 1:4, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 2.05.