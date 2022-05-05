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сегодня, 02:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Реал Сосьедад». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.30. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а поражение доступно по котировке 3.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.95, а за «верх» — 1.85.

Пропускают матч

«Леванте»: Клер Карлос — Травма, Мустафи Шкодран — Травма, де Фрутос Хорхе — Травма, Марти Рохер — Мышечная травма.

«Реал Сосьедад»: Монреаль Начо — Травма колена, Барренетчеа Андер — Мышечная травма, Ойарсабаль Микель — Травма колена, Фернандес Карлос — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «короли» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Лягушки» отстают на 30 очков.

За последние пять матчей «Реал Сосьедад» и «Леванте» набрали соответственно 8 и 7 очков. Разница мячей +3 и +1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Леванте»: 1.24 — 1.94, дома 1.35 — 1.65.

«Реал Сосьедад»: 0.97 — 0.94, в гостях 1.24 — 1.47.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

«Реал Сосьедад» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:0, 1:0, 2:1, 1:1, 1:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше хозяев 1» с коэффициентом 1.72.