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вчера, 11:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Реал». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.10. Вероятность ничьи оценивается в 3.70, а поражение доступно по котировке 3.25.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.30, а за «верх» — 1.62.

Пропускают матч

«Реал»: Менди Ферлан — Мышечная травма.

«Барселона»: Бальде Алехандро — Травма лодыжки, Роберто Серхи — Мышечная травма, Умтити Самюэль — Травма, Фати Ансу — Травма бедра.

Форма команд

На данный момент «сливочные» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сине-гранатовые» отстают на 15 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 13. Разница мячей у обеих команд +10.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Реал»: 2.11 — 0.75, дома 2.29 — 0.64.

«Барселона»: 1.93 — 1.07, в гостях 1.50 — 1.14.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них восемь матчей (последний — 17 марта), а у «хозяев» лишь пять.

Пять очных встреч

«Реал» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (2:2, 1:2, 2:1, 1:3, 2:0).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:2, 1:2, 2:1, 1:3, 2:0).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:2, 1:2, 2:1, 1:3, 2:0).

«Реал» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:2, 1:2, 2:1, 1:3, 2:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 2.10.

Материалы по матчу

Каземиро: «„Реал“ ждёт матч с лучшей „Барсой“ в этом сезоне», Федерико Вальверде об Эль-Класико: «Это уникальная для всех игра», Хави об Эль-Класико: «Матч будет очень сложным», Дест не сыграет с «Реалом», Пике может восстановиться к матчу, «Реал» сыграет с «Барселоной» в особой форме

И другие.