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вчера, 04:33

Пропускают матч

«Аталанта»: Муссо Хуан — Травма головы, Джимсити Берат — Травма, Паломино Хосе Луис — Травма, Мураторе Симоне — Травма, Сапата Дуван — Травма.

«Фиорентина»: Додо — Травма, Кастровилли Гаэтано — Травма колена.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Аталанта»: Спортиелло Марко — Демирал Мерих, Околи Мемех, Толой Рафаэль — Де Рон Мартен, Копмейнерс Тейн, Соппи Брэндон, Хатебур Ханс, Эдерсон — Бога Жереми, Хелунд Расмус.

Запасные: Росси Франческо — Зортеа Надир, Меле Йоаким, Руджери Маттео, Скальвини Джорджио — Лукман Адемола, Малиновский Руслан, Пашалич Марио — Муриэль Луис.



«Фиорентина»: Терраччано Пьетро — Бираги Кристиано, Венути Лоренцо, Игор, Мартинес Лукас — Барак Антонин, Бонавентура Джакомо, Мандрагора Роландо — Иконе Жонатан, Куаме Кристиан, Соттил Риккардо.

Запасные: Голлини Пьерлуиджи, Черофолини Микеле — Миленкович Никола, Терзич Алекса — Амрабат Софьян, Бьянко Алессандро, Данкан Альфред, Малех Юссеф, Раньери Антонио, Сапонара Риккардо — Гонсалес Николас, Йович Лука, Кабрал Артур.

Форма команд

На данный момент «богиня» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фиалки» отстают на 8 очков.

За последние пять матчей «Аталанта» и «Фиорентина» набрали соответственно 13 и 5 очков. Разница мячей +6 и 0 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Аталанта»: 1.57 — 0.43, дома 1.67 — 1.00.

«Фиорентина»: 1.00 — 0.86, в гостях 0.33 — 1.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 2:3, 1:2, 2:3, 3:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.84.