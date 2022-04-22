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вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Наполи». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.60. Вероятность ничьи оценивается в 4.10, а поражение доступно по котировке 5.50.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.30, а за «верх» — 1.62.

Пропускают матч

«Эмполи»: Марчицца Риккардо — Травма, Хаас Николас — Травма колена, Ди Франческо Федерико — Травма.

«Наполи»: Ди Лоренцо Джованни — Травма колена.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Эмполи»: Викарио Гильельмо — Вити Маттиа, Париси Фабиано, Романьоли Алессио, Стоянович Петар — Асллани Кристьян, Байрами Недим, Бандинелли Филиппо, Ди Франческо Федерико, Журковски Шимон — Пинамонти Андреа.

Запасные: Уйкани Самир, Фурлан Якопо — Исмаили Ардиан, Какаке Либерато, Луперто Себастьяно, Фьямоцци Риккардо — Бенасси Марко, Верре Валерио, Хендерсон Лиам, Штулац Лео — Кутроне Патрик, Ла Мантиа Андреа.



«Наполи»: Мерет Алекс — Жуан, Заноли Алессандро, Мариу Руй, Ррахмани Амир — Демме Диего, Замбо Ангисса Андре-Франк, Руис Фабиан — Инсинье Лоренцо, Лосано Ирвинг, Осимхен Виктор.

Запасные: Идасиак Хуберт, Марфелла Давиде — Гулям Фаузи, Малькуи Кевин, Туанзебе Аксель — Зелински Петр, Унас Адам, Элмас Эльхиф — Мертенс Дрис, Петанья Андреа, Политано Маттео.

Форма команд

На данный момент «неаполитанцы» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Синие» отстают на 33 очка.

За последние пять матчей «Наполи» и «Эмполи» набрали соответственно 10 и 2 очка. Разница мячей -5 и +3 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Эмполи»: 1.27 — 1.82, дома 1.44 — 2.38.

«Наполи»: 1.79 — 0.82, в гостях 1.94 — 0.75.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:3.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:1, 3:2, 2:1, 5:1, 2:3).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (0:1, 3:2, 2:1, 5:1, 2:3).

«Эмполи» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:1, 3:2, 2:1, 5:1, 2:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.62.