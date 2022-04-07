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вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Эмполи». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.98. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а поражение доступно по котировке 3.80.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.05, а за «верх» — 1.77.

Пропускают матч

«Эмполи»: Марчицца Риккардо — Травма, Хаас Николас — Травма колена.

«Специа»: Бурабиа Мехди — Травма, Лео Сена — Мышечная травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Эмполи»: Викарио Гильельмо — Вити Маттиа, Какаке Либерато, Романьоли Алессио, Стоянович Петар — Асллани Кристьян, Байрами Недим, Бандинелли Филиппо, Журковски Шимон — Ди Франческо Федерико, Пинамонти Андреа.

Запасные: Уйкани Самир, Фурлан Якопо — Исмаили Ардиан, Париси Фабиано, Фьямоцци Риккардо — Бенасси Марко, Верре Валерио, Хендерсон Лиам, Штулац Лео — Кутроне Патрик, Ла Мантиа Андреа.



«Специа»: Проведел Иван — Амиан Аду Кельвин, Николау Димитриос, Реца Аркадиуш, Эрлич Мартин — Бастони Алессандро, Кивиор Якуб, Маджоре Джулио — Верде Даниэле, Гьяси Эмануэль, Манай Рей.

Запасные: Зовко Петар, Зут Йерун — Бертола Николо, Сала Джакопо, Христов Петко — Агудело Кевин, Коваленко Виктор, Колли Эбрима, Нгуиамба Аурельен — Антисте Янис, Н'Дзола Мбала.

Форма команд

На данный момент «синие» на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Орлята» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей «Специа» и «Эмполи» набрали соответственно 6 и 2 очка. Разница мячей -3 и -2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Эмполи»: 1.32 — 1.81, дома 1.53 — 2.53.

«Специа»: 1.03 — 1.74, в гостях 1.00 — 2.31.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 2:1.

Пять очных встреч

В четырех из пяти последних очных встреч зафиксирована ничья (1:1, 1:0, 1:1, 1:1, 1:1).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (1:1, 1:0, 1:1, 1:1, 1:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 1:0, 1:1, 1:1, 1:1).

«Специа» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 1:0, 1:1, 1:1, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Ничья» с коэффициентом 3.50.