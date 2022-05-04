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вчера, 20:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Интер». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.15. Вероятность ничьи оценивается в 8.00, а поражение доступно по котировке 16.00.

Пропускают матч

«Интер»: Бастони Алессандро — Травма икроножной мышцы.

«Эмполи»: Марчицца Риккардо — Травма, Стоянович Петар — Красная карточка, Верре Валерио — Красная карточка, Хаас Николас — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «нерадзурри» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Синие» отстают на 38 очков.

За последние пять матчей «Интер» и «Эмполи» набрали соответственно 12 и 4 очка. Разница мячей +6 и -5 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Интер»: 2.11 — 0.83, дома 2.41 — 0.82.

«Эмполи»: 1.31 — 1.86, в гостях 1.12 — 1.29.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 01 мая), а у «гостей» лишь четыре.

Пять очных встреч

«Интер» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (2:2, 0:2, 2:1, 0:1, 2:0).

«Интер» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:2, 2:1, 2:0, 2:1, 4:3).

«Интер» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:2, 0:2, 2:1, 0:1, 2:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше гостей (1)» с коэффициентом 3.38.