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20 мая 2022, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Интер». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.13. Вероятность ничьи оценивается в 8.00, а поражение доступно по котировке 21.00.

Пропускают матч

«Сампдория»: Колли Омар — Красная карточка, Сенси Стефано — Мышечная травма, Габбьядини Маноло — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Интер»: Ханданович Самир — Бастони Алессандро, де Врей Стефан, Шкриньяр Милан — Барелла Николо, Брозович Марцело, Думфрис Дензел, Перишич Иван, Чалханоглу Хакан — Джеко Эдин, Мартинес Лаутаро.

Запасные: Раду Ионуц — Госенс Робин, Д'Амброзио Данило, Дармиан Маттео, Димарко Федерико, Раноккья Андреа — Весино Матиас, Видаль Артуро, Корреа Хоакин — Кайседо Фелипе, Санчес Алексис.



«Сампдория»: Аудеро Эмиль — Ауджелло Томмазо, Берешиньски Бартош, Йосида Мая, Феррари Джанмарко — Виейра Роналдо, Кандрева Антонио, Ринкон Томас, Сабири Абделхамид, Торсбю Мортен — Квальярелла Фабио.

Запасные: Равалья Никола, Фальконе Владимиро — Конти Андреа, Маньяни Джанджакомо, Мурру Никола — Аскильдсен Кристоффер, Дамсгорд Миккел, Сенси Стефано, Тримболи Симоне, Экдаль Альбин — Капуто Франческо.

Форма команд

На данный момент «нерадзурри» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Дория» отстают на 45 очков.

За последние пять матчей «Интер» и «Сампдория» набрали соответственно 12 и 7 очков. Разница мячей +6 и +1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Интер»: 2.19 — 0.86, дома 2.50 — 0.89.

«Сампдория»: 1.24 — 1.62, в гостях 0.94 — 1.56.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:0.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 15 мая), а у «гостей» лишь четыре.

Пять очных встреч

«Интер» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (5:1, 2:1, 2:1, 3:2, 1:2).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (2:2, 5:1, 2:1, 2:1, 1:3).

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (2:2, 5:1, 2:1, 2:1, 1:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 2.00.