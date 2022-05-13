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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Интер». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.37. Вероятность ничьи оценивается в 5.30, а поражение доступно по котировке 7.40.

Пропускают матч

«Кальяри»: Радунович Борис — Красная карточка.

«Интер»: Весино Матиас — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Кальяри»: Краньо Алессио — Альтаре Джорджио, Ловато Маттео, Чеппителли Лука — Белланова Рауль, Грасси Альберто, Дейола Алессандро, Ликояннис Хараламбос, Рог Марко — Жоао Педро, Паволетти Леонардо.

Запасные: Арести Симоне — Валукиевич Себастьян, Гольданига Эдоардо, Дальберт, Дзаппа Габриэле, Карбони Андреа — Базелли Даниэле, Марин Рэзван, Перейро Гастон, Стротман Кевин — Кейта Бальде, Сетер Дамир.



«Интер»: Ханданович Самир — Бастони Алессандро, де Врей Стефан, Шкриньяр Милан — Барелла Николо, Брозович Марцело, Думфрис Дензел, Перишич Иван, Чалханоглу Хакан — Корреа Хоакин, Мартинес Лаутаро.

Запасные: Кордас Алекс, Раду Ионуц — Госенс Робин, Д'Амброзио Данило, Дармиан Маттео, Димарко Федерико, Раноккья Андреа — Видаль Артуро, Гальярдини Роберто — Джеко Эдин, Кайседо Фелипе, Санчес Алексис.

Форма команд

На данный момент «нерадзурри» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сардинцы» отстают на 49 очков.

За последние пять матчей «Интер» и «Кальяри» набрали соответственно 12 и 4 очка. Разница мячей -2 и +6 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Кальяри»: 0.92 — 1.81, дома 1.06 — 1.67.

«Интер»: 2.17 — 0.86, в гостях 1.83 — 0.83.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них семь матчей (последний — 11 мая), а у «хозяев» лишь четыре.

Пять очных встреч

«Интер» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (4:0, 1:0, 1:3, 1:1, 4:1).

«Интер» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (1:3, 1:2, 2:1, 1:3, 1:5).

«Интер» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (4:0, 1:0, 1:3, 1:1, 4:1).