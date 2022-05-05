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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Лацио». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.45. Вероятность ничьи оценивается в 4.60, а поражение доступно по котировке 6.70.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.30, а за «верх» — 1.62.

Пропускают матч

«Лацио»: Педро — Травма.

«Сампдория»: Сенси Стефано — Мышечная травма, Габбьядини Маноло — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Лацио»: Стракоша Томас — Ачерби Франческо, Габаррон Патрик Хиль, Лаццари Мануэль, Марушич Адам — Альберто Луис, Лейва Лукас, Милинкович-Савич Сергей — Андерсон Фелипе, Дзакканьи Маттиа, Иммобиле Чиро.



«Сампдория»: Аудеро Эмиль — Ауджелло Томмазо, Берешиньски Бартош, Колли Эбрима, Феррари Джанмарко — Кандрева Антонио, Ринкон Томас, Сабири Абделхамид, Торсбю Мортен, Экдаль Альбин — Капуто Франческо.

Запасные: Равалья Никола, Фальконе Владимиро — Йосида Мая, Конти Андреа, Маньяни Джанджакомо, Мурру Никола — Аскильдсен Кристоффер, Виейра Роналдо, Дамсгорд Миккел, Тримболи Симоне — Квальярелла Фабио, Супряга Владислав.

Форма команд

На данный момент «орлы» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Дория» отстают на 26 очков.

За последние пять матчей «Лацио» и «Сампдория» набрали соответственно 10 и 4 очка. Разница мячей +4 и -3 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Лацио»: 2.00 — 1.51, дома 2.18 — 1.29.

«Сампдория»: 1.20 — 1.63, в гостях 1.00 — 1.53.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Лацио» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (1:0, 5:1, 2:2, 4:0, 7:3).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:3, 1:0, 3:0, 5:1, 0:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.62.