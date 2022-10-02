Пропускают матч
«Кремонезе»: Карнесекки Марко — Травма, Кирикеш Влад — Травма.
Возможная расстановка
La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:
«Лечче»: Фальконе Владимиро — Баскиротто Федерико, Жендрей Валентен, Пеццелья Херман, Понграчич Марин — Аскильдсен Кристоффер, Гонсалес Николас, Юльманн Мортен — Банда Ламек, Стрефецца Габриэль, Чеесау Ассан.
Запасные: Блеве Марко — Галло Антонино, Родригес Рикардо, Туйя Алессандро, Умтити Самюэль, Четин Йилдирим — Бистрович Кристиян, Блин Алексис, Хельгасон Торир — Ди Франческо Федерико, Коломбо Лоренцо, Листковски Марчин, Уден Реми.
«Кремонезе»: Раду Ионуц — Аиву Эмануэль, Бьянкетти Маттео, Лочошвили Лука — Аскасибар Сантьяго, Буонаюто Кристиан, Валери Эмануэле, Мейте Суалихо, Серникола Леонардо — Дессер Сирьель, Окереке Давид.
Запасные: Саро Джанлука, Чежковски Дориан — Васкес Йохан, Квальята Джакомо, Хендри Джек — Гильоне Паоло, Кастаньетти Микеле, Миланесе Томмасо, Пикель Чарльз, Эскаланте Гонсало — Афена-Гьян Феликс, Баэс Хайме, Дзанимаккья Лука, Цаджут Франк, Чиофани Даниэль.
Форма команд
На данный момент «волки» на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Тигры» отстают на 4 очка.
За последние пять матчей «Лечче» и «Кремонезе» набрали соответственно 6 и 2 очка. Разница мячей 0 и -7 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Лечче»: 0.86 — 1.14, дома 1.00 — 1.33.
«Кремонезе»: 0.71 — 2.00, в гостях 1.00 — 2.00.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:1, 3:0, 1:2, 2:2, 2:0).
«Кремонезе» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:1, 3:0, 1:2, 2:2, 2:0).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 2.00.