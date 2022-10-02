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вчера, 04:33

Пропускают матч

«Кремонезе»: Карнесекки Марко — Травма, Кирикеш Влад — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Лечче»: Фальконе Владимиро — Баскиротто Федерико, Жендрей Валентен, Пеццелья Херман, Понграчич Марин — Аскильдсен Кристоффер, Гонсалес Николас, Юльманн Мортен — Банда Ламек, Стрефецца Габриэль, Чеесау Ассан.

Запасные: Блеве Марко — Галло Антонино, Родригес Рикардо, Туйя Алессандро, Умтити Самюэль, Четин Йилдирим — Бистрович Кристиян, Блин Алексис, Хельгасон Торир — Ди Франческо Федерико, Коломбо Лоренцо, Листковски Марчин, Уден Реми.



«Кремонезе»: Раду Ионуц — Аиву Эмануэль, Бьянкетти Маттео, Лочошвили Лука — Аскасибар Сантьяго, Буонаюто Кристиан, Валери Эмануэле, Мейте Суалихо, Серникола Леонардо — Дессер Сирьель, Окереке Давид.

Запасные: Саро Джанлука, Чежковски Дориан — Васкес Йохан, Квальята Джакомо, Хендри Джек — Гильоне Паоло, Кастаньетти Микеле, Миланесе Томмасо, Пикель Чарльз, Эскаланте Гонсало — Афена-Гьян Феликс, Баэс Хайме, Дзанимаккья Лука, Цаджут Франк, Чиофани Даниэль.

Форма команд

На данный момент «волки» на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Тигры» отстают на 4 очка.

За последние пять матчей «Лечче» и «Кремонезе» набрали соответственно 6 и 2 очка. Разница мячей 0 и -7 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Лечче»: 0.86 — 1.14, дома 1.00 — 1.33.

«Кремонезе»: 0.71 — 2.00, в гостях 1.00 — 2.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:1, 3:0, 1:2, 2:2, 2:0).

«Кремонезе» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:1, 3:0, 1:2, 2:2, 2:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 2.00.