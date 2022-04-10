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сегодня, 00:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Наполи». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.73. Вероятность ничьи оценивается в 3.85, а поражение доступно по котировке 4.70.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.97, а за «верх» — 1.85.

Пропускают матч

«Наполи»: Ди Лоренцо Джованни — Травма колена, Замбо Ангисса Андре-Франк — Перебор желтых карточек.

«Фиорентина»: Торрейра Лукас — Перебор желтых карточек.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Наполи»: Оспина Давид — Жуан, Заноли Алессандро, Кулибали Калиду, Мариу Руй — Зелински Петр, Лоботка Станислав, Руис Фабиан — Инсинье Лоренцо, Осимхен Виктор, Политано Маттео.

Запасные: Марфелла Давиде, Мерет Алекс — Гулям Фаузи, Ррахмани Амир, Туанзебе Аксель — Демме Диего, Элмас Эльхиф — Лосано Ирвинг, Мертенс Дрис.



«Фиорентина»: Терраччано Пьетро — Бираги Кристиано, Венути Лоренцо, Игор, Миленкович Никола — Амрабат Софьян, Данкан Альфред, Кастровилли Гаэтано — Гонсалес Николас, Кабрал Артур, Соттил Риккардо.

Запасные: Дронговски Бартломей, Розати Антонио — Мартинес Лукас, Настасич Матия, Терзич Алекса — Иконе Жонатан, Малех Юссеф, Сапонара Риккардо — Кальехон Хосе, Кокорин Александр, Пёнтек Кшиштоф.

Форма команд

На данный момент «неаполитанцы» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фиалки» отстают на 16 очков.

За последние пять матчей «Наполи» и «Фиорентина» набрали соответственно 12 и 8 очков. Разница мячей +4 и +1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Наполи»: 1.81 — 0.74, дома 1.67 — 0.73.

«Фиорентина»: 1.63 — 1.27, в гостях 1.07 — 1.47.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Азиатская фора хозяев -1» с коэффициентом 2.43.