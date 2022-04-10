Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Наполи». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.73. Вероятность ничьи оценивается в 3.85, а поражение доступно по котировке 4.70.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.97, а за «верх» — 1.85.
Пропускают матч
«Наполи»: Ди Лоренцо Джованни — Травма колена, Замбо Ангисса Андре-Франк — Перебор желтых карточек.
«Фиорентина»: Торрейра Лукас — Перебор желтых карточек.
Возможная расстановка
La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:
«Наполи»: Оспина Давид — Жуан, Заноли Алессандро, Кулибали Калиду, Мариу Руй — Зелински Петр, Лоботка Станислав, Руис Фабиан — Инсинье Лоренцо, Осимхен Виктор, Политано Маттео.
Запасные: Марфелла Давиде, Мерет Алекс — Гулям Фаузи, Ррахмани Амир, Туанзебе Аксель — Демме Диего, Элмас Эльхиф — Лосано Ирвинг, Мертенс Дрис.
«Фиорентина»: Терраччано Пьетро — Бираги Кристиано, Венути Лоренцо, Игор, Миленкович Никола — Амрабат Софьян, Данкан Альфред, Кастровилли Гаэтано — Гонсалес Николас, Кабрал Артур, Соттил Риккардо.
Запасные: Дронговски Бартломей, Розати Антонио — Мартинес Лукас, Настасич Матия, Терзич Алекса — Иконе Жонатан, Малех Юссеф, Сапонара Риккардо — Кальехон Хосе, Кокорин Александр, Пёнтек Кшиштоф.
Форма команд
На данный момент «неаполитанцы» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фиалки» отстают на 16 очков.
За последние пять матчей «Наполи» и «Фиорентина» набрали соответственно 12 и 8 очков. Разница мячей +4 и +1 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Наполи»: 1.81 — 0.74, дома 1.67 — 0.73.
«Фиорентина»: 1.63 — 1.27, в гостях 1.07 — 1.47.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Азиатская фора хозяев -1» с коэффициентом 2.43.