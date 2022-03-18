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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Наполи». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.45. Вероятность ничьи оценивается в 4.50, а поражение доступно по котировке 7.30.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.02, а за «верх» — 1.80.

Пропускают матч

«Наполи»: Мерет Алекс — Травма спины, Петанья Андреа — Травма бедра.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Наполи»: Оспина Давид — Ди Лоренцо Джованни, Кулибали Калиду, Мариу Руй, Ррахмани Амир — Замбо Ангисса Андре-Франк, Зелински Петр, Инсинье Лоренцо, Лоботка Станислав, Политано Маттео — Осимхен Виктор.

Запасные: Идасиак Хуберт, Марфелла Давиде — Гулям Фаузи, Жуан, Заноли Алессандро, Туанзебе Аксель — Демме Диего, Элмас Эльхиф — Лосано Ирвинг, Мертенс Дрис.



«Удинезе»: Сильвестри Марко — Бекао, Зегелар Марвин, Мари Пабло — Арслан Толгай-Али, Молина Сальваторе, Перейра Роберто, Удогие Лиенома, Уолес — Бето, Деулофеу Жерар.

Запасные: Гаспарини Мануэль, Паделли Даниэле — Бенкович Филип, Нейтинк Брам, Соппи Брэндон — Балларини Марко, Макенго Жан-Виктор, Пуссетто Игнасио, Самарджич Лазар, Яяло Мато — Несторовски Илия.

Форма команд

На данный момент «неаполитанцы» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Зебры» отстают на 30 очков.

За последние пять матчей «Наполи» и «Удинезе» набрали соответственно 8 и 6 очков. Разница мячей +1 и -3 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Наполи»: 1.76 — 0.72, дома 1.64 — 0.71.

«Удинезе»: 1.30 — 1.63, в гостях 1.23 — 1.77.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 13 марта), а у «гостей» лишь четыре.

Пять очных встреч

«Наполи» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (0:4, 5:1, 1:2, 2:1, 1:1).

«Наполи» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на своем поле (5:1, 2:1, 4:2, 4:2, 1:0).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:4, 5:1, 1:2, 2:1, 1:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (0:4, 5:1, 1:2, 2:1, 1:1).

«Наполи» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:4, 5:1, 1:2, 2:1, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.80.