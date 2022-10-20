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вчера, 16:33

Пропускают матч

«Салернитана»: Маджоре Джулио — Травма, Рибери Франк — Травма колена.

«Специа»: Бастони Симоне — Травма, Реца Аркадиуш — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Салернитана»: Сепе Луиджи — Данилюк Флавиус, Дьёмбер Норберт, Ловато Маттео — Вильена Тонни, Кандрева Антонио, Кастанос Григорис, Кулибали Мамаду, Маццокки Паскуале — Диа Булайе, Пёнтек Кшиштоф.

Запасные: Де Маттеис Якопо, Фьорилло Винченцо — Брадарич Домагой, Бронн Дилан, Моток Андрей, Пирола Лоренцо — Бохинен Эмиль, Иерволино Антонио, Капецци Леонардо, Радованович Иван, Самбиа Жуниор — Бонаццоли Федерико, Ботхейм Эрик, Валенсия Диего.



«Специа»: Дронговски Бартломей — Ампаду Итан, Кивиор Якуб, Николау Димитриос — Агудело Кевин, Бурабиа Мехди, Феррер Сальвадор, Хольм Эмиль, Экдаль Альбин — Гьяси Эмануэль, Н'Дзола Мбала.

Запасные: Зовко Петар, Зут Йерун — Амиан Аду Кельвин, Кальдара Маттиа, Сала Джакопо, Христов Петко — Бек Юлиус, Нгуиамба Аурельен, Шер Аймар, Эллертссон Микаэль — Верде Даниэле, Санка Леандро, Штрелец Давид.

Форма команд

На данный момент «тёмно-красные» на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Орлята» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 4. Разница мячей у обеих команд -7.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Салернитана»: 1.20 — 1.60, дома 1.80 — 1.20.

«Специа»: 0.90 — 1.90, в гостях 0.00 — 2.40.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:0.

Пять очных встреч

«Специа» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (2:2, 2:1, 1:2, 2:1, 2:1).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (2:2, 2:1, 1:2, 2:1, 2:1).

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (2:2, 2:1, 1:2, 2:1, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 3.80.