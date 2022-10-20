Пропускают матч
«Салернитана»: Маджоре Джулио — Травма, Рибери Франк — Травма колена.
«Специа»: Бастони Симоне — Травма, Реца Аркадиуш — Травма.
Возможная расстановка
La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:
«Салернитана»: Сепе Луиджи — Данилюк Флавиус, Дьёмбер Норберт, Ловато Маттео — Вильена Тонни, Кандрева Антонио, Кастанос Григорис, Кулибали Мамаду, Маццокки Паскуале — Диа Булайе, Пёнтек Кшиштоф.
Запасные: Де Маттеис Якопо, Фьорилло Винченцо — Брадарич Домагой, Бронн Дилан, Моток Андрей, Пирола Лоренцо — Бохинен Эмиль, Иерволино Антонио, Капецци Леонардо, Радованович Иван, Самбиа Жуниор — Бонаццоли Федерико, Ботхейм Эрик, Валенсия Диего.
«Специа»: Дронговски Бартломей — Ампаду Итан, Кивиор Якуб, Николау Димитриос — Агудело Кевин, Бурабиа Мехди, Феррер Сальвадор, Хольм Эмиль, Экдаль Альбин — Гьяси Эмануэль, Н'Дзола Мбала.
Запасные: Зовко Петар, Зут Йерун — Амиан Аду Кельвин, Кальдара Маттиа, Сала Джакопо, Христов Петко — Бек Юлиус, Нгуиамба Аурельен, Шер Аймар, Эллертссон Микаэль — Верде Даниэле, Санка Леандро, Штрелец Давид.
Форма команд
На данный момент «тёмно-красные» на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Орлята» отстают на 1 очко.
За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 4. Разница мячей у обеих команд -7.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Салернитана»: 1.20 — 1.60, дома 1.80 — 1.20.
«Специа»: 0.90 — 1.90, в гостях 0.00 — 2.40.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:0.
Пять очных встреч
«Специа» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (2:2, 2:1, 1:2, 2:1, 2:1).
Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (2:2, 2:1, 1:2, 2:1, 2:1).
Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (2:2, 2:1, 1:2, 2:1, 2:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 3.80.