1645212454

вчера, 22:27

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Сампдория». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.17. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а поражение доступно по котировке 3.30.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.15, а за «верх» — 1.70.

Пропускают матч

«Сампдория»: Габбьядини Маноло — Травма.

«Эмполи»: Марчицца Риккардо — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Сампдория»: Фальконе Владимиро — Берешиньски Бартош, Колли Эбрима, Мурру Никола, Феррари Джанмарко — Кандрева Антонио, Квальярелла Фабио, Сенси Стефано, Торсбю Мортен, Экдаль Альбин — Капуто Франческо.

Запасные: Аудеро Эмиль, Равалья Никола — Ауджелло Томмазо, Конти Андреа, Маньяни Джанджакомо — Аскильдсен Кристоффер, Виейра Роналдо, Ринкон Томас, Сабири Абделхамид, Тримболи Симоне — Супряга Владислав.



«Эмполи»: Викарио Гильельмо — Вити Маттиа, Париси Фабиано, Романьоли Алессио, Стоянович Петар — Асллани Кристьян, Байрами Недим, Бандинелли Филиппо, Журковски Шимон, Хендерсон Лиам — Пинамонти Андреа.

Запасные: Уйкани Самир — Исмаили Ардиан, Какаке Либерато, Луперто Себастьяно, Тонелли Лоренцо, Фьямоцци Риккардо — Бенасси Марко, Верре Валерио, Штулац Лео — Ди Франческо Федерико, Кутроне Патрик, Ла Мантиа Андреа.

Форма команд

На данный момент «синие» на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Дория» отстают на 8 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 3. Разница мячей у обеих команд 0.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счета 2:2 или 1:2. Кстати, коэффициенты на такие счета 12.25 и 10.50 соответственно.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «тотал больше (3)» с коэффициентом 2.01.