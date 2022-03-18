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сегодня, 00:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Сассуоло». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.60. Вероятность ничьи оценивается в 4.30, а поражение доступно по котировке 5.20.

Пропускают матч

«Сассуоло»: Джуричич Филип — Мышечная травма, Мба Обьянг Педро — Проблемы с сердцем, Распадори Джакомо — Красная карточка.

«Специа»: Сала Джакопо — Травма, Колли Эбрима — Травма, Лео Сена — Мышечная травма, Н'Дзола Мбала — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Сассуоло»: Консильи Андреа — Кириакопулос Гиоргос, Кирикеш Влад, Мюльдюр Мерт, Феррари Джанмарко — Лопес Максим, Матеус Энрике, Фраттези Давиде — Берарди Алессандро, Скамакка Джанлука, Траоре Хамед.

Запасные: Пеголо Джанлука — Айхан Каан, Пелузо Федерико, Рожерио, Руан — Маньянелли Франческо, Харруи Абду — Дефрель Грегуар, Кейде Эмиль, Оддеи Брайан, Черво Риккардо.



«Специа»: Проведел Иван — Амиан Аду Кельвин, Николау Димитриос, Реца Аркадиуш, Эрлич Мартин — Бастони Алессандро, Кивиор Якуб, Маджоре Джулио — Верде Даниэле, Гьяси Эмануэль, Манай Рей.

Запасные: Зовко Петар, Зут Йерун — Бертола Николо, Феррер Сальвадор, Христов Петко — Агудело Кевин, Коваленко Виктор, Нгуиамба Аурельен, Шер Аймар — Антисте Янис, Подгоряну Суф.

Форма команд

На данный момент «черно-зеленые» на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Орлята» отстают на 11 очков.

За последние пять матчей «Сассуоло» и «Специа» набрали соответственно 11 и 3 очка. Разница мячей +6 и -2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Сассуоло»: 1.76 — 1.66, дома 1.36 — 1.57.

«Специа»: 1.03 — 1.72, в гостях 1.00 — 2.20.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Пять очных встреч

«Сассуоло» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:2, 1:2, 1:4, 1:0, 2:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Хозяева выиграют и обе команды забьют» с коэффициентом 2.9.