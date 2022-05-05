Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Сассуоло». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.30. Вероятность ничьи оценивается в 3.75, а поражение доступно по котировке 2.80.
Пропускают матч
«Сассуоло»: Тольян Джереми — Травма руки, Мба Обьянг Педро — Проблемы с сердцем.
«Удинезе»: Бето — Травма.
Возможная расстановка
La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:
«Сассуоло»: Консильи Андреа — Кирикеш Влад, Мюльдюр Мерт, Рожерио, Феррари Джанмарко — Берарди Алессандро, Лопес Максим, Распадори Джакомо, Траоре Хамед, Фраттези Давиде — Скамакка Джанлука.
Запасные: Пеголо Джанлука, Саталино Джакомо — Айхан Каан, Кириакопулос Гиоргос, Пелузо Федерико, Руан — Джуричич Филип, Маньянелли Франческо, Матеус Энрике — Дефрель Грегуар, Кейде Эмиль, Оддеи Брайан, Черво Риккардо.
«Удинезе»: Сильвестри Марко — Бекао, Мари Пабло, Нейтинк Брам — Арслан Толгай-Али, Макенго Жан-Виктор, Молина Сальваторе, Удогие Лиенома, Уолес — Деулофеу Жерар, Пуссетто Игнасио.
Запасные: Гаспарини Мануэль, Паделли Даниэле — Бенкович Филип, Зегелар Марвин, Соппи Брэндон — Балларини Марко, Перейра Роберто, Самарджич Лазар, Яяло Мато — Несторовски Илия, Перес Карлес.
Форма команд
На данный момент «черно-зеленые» на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Зебры» отстают на 3 очка.
За последние пять матчей «Удинезе» и «Сассуоло» набрали соответственно 7 и 3 очка. Разница мячей -7 и +5 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Сассуоло»: 1.71 — 1.74, дома 1.53 — 1.53.
«Удинезе»: 1.54 — 1.54, в гостях 1.47 — 1.65.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 2:1.
Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 01 мая), а у «хозяев» лишь четыре.
Пять очных встреч
«Удинезе» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (3:2, 2:0, 0:0, 0:1, 3:0).
Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (3:2, 2:0, 0:0, 0:1, 3:0).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.80.