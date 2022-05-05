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вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Сассуоло». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.30. Вероятность ничьи оценивается в 3.75, а поражение доступно по котировке 2.80.

Пропускают матч

«Сассуоло»: Тольян Джереми — Травма руки, Мба Обьянг Педро — Проблемы с сердцем.

«Удинезе»: Бето — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Сассуоло»: Консильи Андреа — Кирикеш Влад, Мюльдюр Мерт, Рожерио, Феррари Джанмарко — Берарди Алессандро, Лопес Максим, Распадори Джакомо, Траоре Хамед, Фраттези Давиде — Скамакка Джанлука.

Запасные: Пеголо Джанлука, Саталино Джакомо — Айхан Каан, Кириакопулос Гиоргос, Пелузо Федерико, Руан — Джуричич Филип, Маньянелли Франческо, Матеус Энрике — Дефрель Грегуар, Кейде Эмиль, Оддеи Брайан, Черво Риккардо.



«Удинезе»: Сильвестри Марко — Бекао, Мари Пабло, Нейтинк Брам — Арслан Толгай-Али, Макенго Жан-Виктор, Молина Сальваторе, Удогие Лиенома, Уолес — Деулофеу Жерар, Пуссетто Игнасио.

Запасные: Гаспарини Мануэль, Паделли Даниэле — Бенкович Филип, Зегелар Марвин, Соппи Брэндон — Балларини Марко, Перейра Роберто, Самарджич Лазар, Яяло Мато — Несторовски Илия, Перес Карлес.

Форма команд

На данный момент «черно-зеленые» на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Зебры» отстают на 3 очка.

За последние пять матчей «Удинезе» и «Сассуоло» набрали соответственно 7 и 3 очка. Разница мячей -7 и +5 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Сассуоло»: 1.71 — 1.74, дома 1.53 — 1.53.

«Удинезе»: 1.54 — 1.54, в гостях 1.47 — 1.65.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 2:1.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 01 мая), а у «хозяев» лишь четыре.

Пять очных встреч

«Удинезе» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (3:2, 2:0, 0:0, 0:1, 3:0).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (3:2, 2:0, 0:0, 0:1, 3:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.80.