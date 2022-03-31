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вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Специа». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.08. Вероятность ничьи оценивается в 3.35, а поражение доступно по котировке 3.65.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.80, а за «верх» — 2.00.

Пропускают матч

«Специа»: Сала Джакопо — Травма, Бурабиа Мехди — Травма, Колли Эбрима — Травма, Лео Сена — Мышечная травма, Н'Дзола Мбала — Травма.

«Венеция»: Леццерини Лука — Травма, Ромеро Серхио — Травма колена.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Специа»: Проведел Иван — Амиан Аду Кельвин, Николау Димитриос, Реца Аркадиуш, Эрлич Мартин — Бастони Алессандро, Кивиор Якуб, Маджоре Джулио — Верде Даниэле, Гьяси Эмануэль, Манай Рей.

Запасные: Зовко Петар, Зут Йерун — Бертола Николо, Феррер Сальвадор, Христов Петко — Агудело Кевин, Коваленко Виктор, Нгуиамба Аурельен, Шер Аймар — Антисте Янис, Подгоряну Суф.



«Венеция»: Мяенпя Ники — Кальдара Маттиа, Хапс Ригесиано, Чеккарони Пьетро, Эбуэи Тайронн — Ампаду Итан, Бусио Джанлука, Чрнигой Домен — Араму Маттиа, Нсаме Жан-Пьерр, Окереке Давид.

Запасные: Бруно — Модоло Марко, Свобода Михаэль, Ульманн Максимилиан — Кийин Софьян, Нани, Перец Дор, Сигурдссон Арнор, Тессманн Таннер, Фиордилино Антонио.

Форма команд

На данный момент «орлята» на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Крылатые львы» отстают на 7 очков.

За последние пять матчей «Специа» и «Венеция» набрали соответственно 3 и 1 очко. Разница мячей -4 и -8 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Специа»: 1.03 — 1.80, дома 1.07 — 1.21.

«Венеция»: 0.86 — 1.86, в гостях 0.71 — 1.71.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:2, 0:1, 0:0, 1:1, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.80.