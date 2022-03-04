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вчера, 17:05

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Удинезе». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.88. Вероятность ничьи оценивается в 3.40, а поражение доступно по котировке 4.40.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.80, а за «верх» — 2.00.

Пропускают матч

«Удинезе»: Нейтинк Брам — Травма.

«Сампдория»: Торсбю Мортен — Перебор желтых карточек, Габбьядини Маноло — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Удинезе»: Сильвестри Марко — Бекао, Мари Пабло, Перес Карлес — Арслан Толгай-Али, Молина Сальваторе, Перейра Роберто, Удогие Лиенома, Уолес — Бето, Деулофеу Жерар.

Запасные: Гаспарини Мануэль, Паделли Даниэле — Бенкович Филип, Зегелар Марвин, Соппи Брэндон — Балларини Марко, Макенго Жан-Виктор, Пуссетто Игнасио, Самарджич Лазар, Яяло Мато — Несторовски Илия, Саксесс Исаак.



«Сампдория»: Фальконе Владимиро — Берешиньски Бартош, Йосида Мая, Колли Эбрима, Мурру Никола — Кандрева Антонио, Ринкон Томас, Сенси Стефано, Экдаль Альбин — Капуто Франческо, Квальярелла Фабио.

Запасные: Аудеро Эмиль, Равалья Никола — Ауджелло Томмазо, Конти Андреа, Маньяни Джанджакомо, Феррари Джанмарко — Джовинко Себастьян, Сабири Абделхамид, Тримболи Симоне — Супряга Владислав.

Форма команд

На данный момент «зебры» на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Дория» отстают на 3 очка.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 6. Разница мячей у обеих команд -2.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Удинезе»: 1.28 — 1.68, дома 1.33 — 1.58.

«Сампдория»: 1.30 — 1.70, в гостях 1.00 — 1.62.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

«Сампдория» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (3:3, 0:1, 2:1, 1:3, 2:1).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:3, 0:1, 2:1, 1:3, 2:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:3, 0:1, 2:1, 1:3, 2:1).

«Сампдория» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:3, 0:1, 2:1, 1:3, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 4.40.