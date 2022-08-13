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сегодня, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Наполи». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.15. Вероятность ничьи оценивается в 3.70, а поражение доступно по котировке 3.10.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.20, а за «верх» — 1.68.

Пропускают матч

«Верона»: Чеккерини Федерико — Перебор желтых карточек, Велозу Мигель — Перебор желтых карточек.

«Наполи»: Гаэтано Джанлука — Дисквалифицирован, Зедадка Карим — Травма.

Пять очных встреч

«Наполи» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (1:2, 3:1, 0:2, 1:3, 0:2).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:2, 1:1, 1:1, 3:1, 0:2).

«Наполи» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:2, 1:1, 1:1, 3:1, 0:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.15.

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