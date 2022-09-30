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30 сентября 2022, 22:33

Пропускают матч

«Ювентус»: Ди Мария Анхель — Красная карточка, Пеетерс Дауда — Мышечная травма, Погба Поль — Травма колена, Аке Марлей — Перелом ноги, Жорже Кайо — Травма колена, Кьеза Федерико — Травма колена.

«Болонья»: Сумаоро Адама — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Ювентус»: Щесны Войцех — Бонуччи Леонардо, Бремер, Ларангейра Данило — Де Шильо Маттиа, Костич Филип, Локателли Мануэль, Паредес Леандро, Рабьо Адриен — Влахович Душан, Милик Аркадиуш.

Запасные: Перин Маттиа, Пинсольо Карло — Гатти Федерико, Ругани Даниэле, Сандро Алекс — Куадрадо Хуан, МакКенни Уэстон, Мальвано Матиас, Миретти Фабио, Фаджоли Николо — Кин Моизе.



«Болонья»: Скорупски Лукаш — Де Сильвестри Лоренцо, Ликояннис Хараламбос, Лукуми Джон, Медель Гари — Домингес Николас, Сориано Роберто, Схаутен Йерди — Арнаутович Марко, Орсолини Риккардо, Сансоне Никола.

Запасные: Баньолини Никола, Барди Франческо — Бонифаци Кевин, Камбьясо Андреа, Касиус Денсо, Пош Штефан, Соса Хоакин — Аэбишер Мишель, Виньято Эмануэль, Фергюсон Льюис — Зиркзее Джошуа, Моро Рауль, Раймондо Антонио.

Форма команд

На данный момент «старая синьора» на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Красно-синие» отстают на 4 очка.

За последние пять матчей «Ювентус» и «Болонья» набрали соответственно 6 и 5 очков. Разница мячей +1 и -2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Ювентус»: 1.29 — 0.71, дома 2.00 — 0.75.

«Болонья»: 1.00 — 1.43, в гостях 1.00 — 2.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:0.

Пять очных встреч

«Ювентус» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (1:1, 0:2, 1:4, 2:0, 0:2).

«Ювентус» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (1:1, 2:0, 2:1, 2:0, 3:1).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:1, 0:2, 1:4, 2:0, 0:2).

«Ювентус» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 0:2, 1:4, 2:0, 0:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 1.56.