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вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Аякс». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.22. Вероятность ничьи оценивается в 6.60, а поражение доступно по котировке 12.50.

Пропускают матч

«НЕК Неймеген»: Баррето Эдгар — Травма, Акман Али — Красная карточка.

«Аякс»: Пасвер Ремко — Травма пальца руки, Клайбер Шон — Травма колена, Ренш Девин — Травма, Лабиад Закария — Травма колена, Антони — Травма лодыжки.

Форма команд

На данный момент «амстердамцы» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Хозяева отстают на 37 очков.

За последние пять матчей «Аякс» и «НЕК Неймеген» набрали соответственно 15 и 4 очка. Разница мячей -4 и +6 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«НЕК Неймеген»: 1.21 — 1.59, дома 0.86 — 1.43.

«Аякс»: 2.93 — 0.52, в гостях 2.21 — 0.50.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 0:2.

Пять очных встреч

«Аякс» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (5:0, 1:5, 5:0, 2:2, 0:2).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (5:0, 1:5, 5:0, 2:2, 0:2).

«Аякс» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (5:0, 1:5, 5:0, 2:2, 0:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с крутым коэффициентом 12.50.