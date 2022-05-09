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вчера, 21:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Твенте». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.57. Вероятность ничьи оценивается в 4.15, а поражение доступно по котировке 5.80.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.00, а за «верх» — 1.80.

Пропускают матч

«Гронинген»: Хоекстра Ян — Травма, Балкер Радинио — Травма.

Форма команд

На данный момент «красные» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Гордость севера» отстают на 26 очков.

За последние пять матчей «Твенте» и «Гронинген» набрали соответственно 8 и 0 очков. Разница мячей +3 и -8 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Твенте»: 1.56 — 1.13, дома 1.56 — 0.81.

«Гронинген»: 1.22 — 1.53, в гостях 1.44 — 1.94.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 2:2, 3:1, 0:0, 1:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.88.