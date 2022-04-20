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вчера, 21:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Твенте». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.60. Вероятность ничьи оценивается в 4.00, а поражение доступно по котировке 5.80.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.93, а за «верх» — 1.87.

Пропускают матч

«Твенте»: Ван дер Гоу Эннио — Травма.

Форма команд

На данный момент «красные» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Владыки замка» отстают на 33 очка.

За последние пять матчей «Твенте» и «Спарта» набрали соответственно 13 и 5 очков. Разница мячей +5 и -3 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Твенте»: 1.59 — 1.14, дома 1.57 — 0.79.

«Спарта»: 0.76 — 1.48, в гостях 0.64 — 1.64.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:1, 0:0, 0:2, 2:0, 2:1).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (0:1, 0:0, 0:2, 2:0, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.93.