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вчера, 21:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — « АЗ Алкмар». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.15. Вероятность ничьи оценивается в 3.80, а поражение доступно по котировке 3.05.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.17, а за «верх» — 1.70.

Пропускают матч

«Утрехт»: Акмум Реда — Травма колена, Ван дер Марел Марк — Травма, Рамселар Барт — Травма, Маеда Наоки — Травма.

« АЗ Алкмар»: Верхюлст Хоби — Травма, Бараси Юсуф — Травма.

Форма команд

На данный момент «сырные фермеры» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Жители собора» отстают на 14 очков.

За последние пять матчей « АЗ Алкмар» и «Утрехт» набрали соответственно 8 и 6 очков. Разница мячей 0 и +2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Утрехт»: 1.53 — 1.28, дома 1.88 — 1.13.

« АЗ Алкмар»: 1.91 — 1.22, в гостях 1.63 — 1.38.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (5:1, 0:1, 2:2, 0:3, 3:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.70.