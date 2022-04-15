Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Крылья Советов». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.65. Вероятность ничьи оценивается в 3.90, а поражение доступно по котировке 5.30.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.80, а за «верх» — 2.00.
Пропускают матч
«Крылья Советов»: Иванисеня Дмитрий — Личные причины.
«Краснодар»: Сперцян Эдуард — Травма.
Форма команд
На данный момент «быки» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 4 очка.
За последние пять матчей «Краснодар» и «Крылья Советов» набрали соответственно 10 и 7 очков. Разница мячей 0 и +2 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Крылья Советов»: 1.25 — 1.08, дома 1.50 — 1.00.
«Краснодар»: 1.52 — 0.96, в гостях 1.69 — 1.08.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.
Пять очных встреч
Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:1, 0:0, 4:2, 1:0, 1:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.80.