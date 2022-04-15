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вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Крылья Советов». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.65. Вероятность ничьи оценивается в 3.90, а поражение доступно по котировке 5.30.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.80, а за «верх» — 2.00.

Пропускают матч

«Крылья Советов»: Иванисеня Дмитрий — Личные причины.

«Краснодар»: Сперцян Эдуард — Травма.

Форма команд

На данный момент «быки» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 4 очка.

За последние пять матчей «Краснодар» и «Крылья Советов» набрали соответственно 10 и 7 очков. Разница мячей 0 и +2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Крылья Советов»: 1.25 — 1.08, дома 1.50 — 1.00.

«Краснодар»: 1.52 — 0.96, в гостях 1.69 — 1.08.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:1, 0:0, 4:2, 1:0, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.80.