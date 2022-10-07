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вчера, 19:33

Пропускают матч

«Ростов»: Медведев Никита — Травма.

«Краснодар»: Петров Сергей — Травма, Черников Александр — Травма.

Форма команд

На данный момент хозяева на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Быки» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 10. Разница мячей у обеих команд +2.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Ростов»: 1.82 — 1.36, дома 1.83 — 1.00.

«Краснодар»: 1.91 — 1.27, в гостях 1.60 — 1.20.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (2:1, 1:1, 1:3, 1:1, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.64.

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