Пропускают матч
«Ростов»: Медведев Никита — Травма.
«Краснодар»: Петров Сергей — Травма, Черников Александр — Травма.
Форма команд
На данный момент хозяева на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Быки» отстают на 1 очко.
За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 10. Разница мячей у обеих команд +2.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Ростов»: 1.82 — 1.36, дома 1.83 — 1.00.
«Краснодар»: 1.91 — 1.27, в гостях 1.60 — 1.20.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (2:1, 1:1, 1:3, 1:1, 1:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.64.
Материалы по матчу
Мостовой считает, что «Ростов» и «Краснодар» сыграют вничью, «Локомотив» стучится в Первую лигу, «Спартаку» надо дотянуться до топ-3. Расклады 12-го тура РПЛ, «Ростов» — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России (09.10.2022)