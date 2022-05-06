Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Зенит». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.25. Вероятность ничьи оценивается в 6.30, а поражение доступно по котировке 12.00.
Пропускают матч
«Зенит»: Караваев Вячеслав — Травма бедра, Ловрен Деян — Травма лодыжки.
«Химки»: Набиуллин Эльмир — Красная карточка.
Форма команд
На данный момент «сине-бело-голубые» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 32 очка.
За последние пять матчей «Зенит» и «Химки» набрали соответственно 13 и 11 очков. Разница мячей +8 и +6 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Зенит»: 2.37 — 0.96, дома 3.00 — 1.07.
«Химки»: 1.15 — 1.59, в гостях 0.92 — 1.92.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 3:1.
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше гостей (1)» с коэффициентом 3.68.
Материалы по матчу
Битва «Сочи» и ЦСКА за пьедестал и «Зенит» в ранге чемпиона. Расставляем акценты в 28-м туре РПЛ, «Зенит» — «Химки». Прогноз на матч чемпионата России (07.05.2022), Безбородов обслужит ЦСКА и «Сочи». Назначения судей на 28-й тур РПЛ