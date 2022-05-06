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вчера, 15:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Зенит». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.25. Вероятность ничьи оценивается в 6.30, а поражение доступно по котировке 12.00.

Пропускают матч

«Зенит»: Караваев Вячеслав — Травма бедра, Ловрен Деян — Травма лодыжки.

«Химки»: Набиуллин Эльмир — Красная карточка.

Форма команд

На данный момент «сине-бело-голубые» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 32 очка.

За последние пять матчей «Зенит» и «Химки» набрали соответственно 13 и 11 очков. Разница мячей +8 и +6 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Зенит»: 2.37 — 0.96, дома 3.00 — 1.07.

«Химки»: 1.15 — 1.59, в гостях 0.92 — 1.92.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 3:1.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше гостей (1)» с коэффициентом 3.68.

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