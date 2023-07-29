«Ахмат» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (30.07.2023)

Ставки букмекеров
В этом матче букмекеры отдают преимущество гостям по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Ахмата» будет стоить 2.95, а ничью можно поставить по 3.5. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.7.
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завтра, 20:00
На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.9 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.9.
Форма команд
«Ахмат» не смог добиться хороших результатов в двух официальных матчах и теперь обязан исправлять ситуацию. В предстоящей встрече с ЦСКА хозяевам придется много обороняться, но и время для своих атак тоже использовать качественно. В случае победы над «армейцами», клуб из Грозного наберет первы баллы в отличие от соперника. Два последних матча «Ахмата» завершились поражениями в кубке страны от «Зенита» (0:2) и от «Крыльев Советов» в чемпионате (1:2).
ЦСКА показал свою реакцию на поражение в чемпионате и очень уверенно переиграл «Оренбург» в кубке России (6:0). Тем не менее, подопечным Федотова нежелательно отпускать прямых конкурентов уже на стартовых турах, а поэтому победа в Грозном очень важна. Однако вряд ли хозяева так легко отпустят три очка в Москву, что делает поединок достаточно интригующим. В первом туре РПЛ ЦСКА уступил на выезде «Уралу» (1:2).
Информация для ставок
- Пять из шести последних матчей «Ахмата» завершились исходом «обе забьют»
- ЦСКА проиграл четыре из пяти последних игр во всех турнирах
- Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Ахмат» проиграл четыре из пяти последних матчей ЦСКА на своем поле
Прогноз
«Ахмат» хорошо выступает на своем поле, но с ЦСКА имеет не лучшую статистику. Тем не менее, предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.