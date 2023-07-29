«Ахмат» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (30.07.2023)

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сегодня, 19:56

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры отдают преимущество гостям по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Ахмата» будет стоить 2.95, а ничью можно поставить по 3.5. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.7.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.9 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Ахмат» не смог добиться хороших результатов в двух официальных матчах и теперь обязан исправлять ситуацию. В предстоящей встрече с ЦСКА хозяевам придется много обороняться, но и время для своих атак тоже использовать качественно. В случае победы над «армейцами», клуб из Грозного наберет первы баллы в отличие от соперника. Два последних матча «Ахмата» завершились поражениями в кубке страны от «Зенита» (0:2) и от «Крыльев Советов» в чемпионате (1:2).

ЦСКА показал свою реакцию на поражение в чемпионате и очень уверенно переиграл «Оренбург» в кубке России (6:0). Тем не менее, подопечным Федотова нежелательно отпускать прямых конкурентов уже на стартовых турах, а поэтому победа в Грозном очень важна. Однако вряд ли хозяева так легко отпустят три очка в Москву, что делает поединок достаточно интригующим. В первом туре РПЛ ЦСКА уступил на выезде «Уралу» (1:2).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Ахмата» завершились исходом «обе забьют»

ЦСКА проиграл четыре из пяти последних игр во всех турнирах

проиграл четыре из пяти последних игр во всех турнирах Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Ахмат» проиграл четыре из пяти последних матчей ЦСКА на своем поле

Прогноз