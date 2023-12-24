«Аланьяспор» — «Самсунспор». Прогноз на матч Суперлиги Турции (25.12.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Аланьяспора» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.45. Ничейный результат котируется по 3.3, а победа «Самсунспора» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.95.
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сегодня, 17:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.95. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.85. Ставка на «обе забьют» составляет 1.73.
Форма команд
«Аланьяспор» все еще остается в зоне вылета Суперлиги Турции, однако последние результаты дают болельщикам хорошие поводы для оптимизма. Команда занимает 17 место с 17 баллами и отстает от ближайшего соперника только по дополнительным показателям. В прошлом туре чемпионата Турции «Аланьяспор» на выезде обыграл «Бешикташ» (3:1), а ранее оказался сильнее «Истанбулспора» (1:0).
«Самсунспор» является соседом «Аланьяспора» в таблице и отстает от него всего на два очка. В нынешней ситуации тренерскому штабу клуба следует вносить изменения в игровой процесс, как можно раньше, чтобы избавить болельщиков от переживаний о его судьбе в конце сезона. Два последних матча «Самсунспора» завершились ничьей с «Коньяспора» (1:1) и победой над «Касымпашой» (4:2).
Информация для ставок
- «Аланьяспор» выиграл три последних матча подряд во всех турнирах
- «Самсунспор» проиграл семь из десяти последних матчей на выезде
- Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей
- «Самсунспор» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Аланьяспора»
Прогноз
«Самсунспор» имеет хорошую статистику личных встреч с соперником и постарается ее продлить. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.