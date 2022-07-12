«Альдосиви» — «Атлетико Тукуман». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (16.07.2022)

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12 июля 2022, 09:23

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4. В случае победы «Альдосиви», зайдет коэффициент 3.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.2.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.25 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.65. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Альдосиви» остается последней командой Суперлиги Аргентины, и даже недавняя победа клуба не помогла сдвинуться с 28 места. Клуб имеет в своем активе всего четыре балла и отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. Тем не менее, несколько успешных матчей помогут клубу подняться вверх сразу на несколько позиций, поэтому футболисты выйдут крайне мотивированными. Два последних матча «Альдосиви» завершились поражением от «Дефенса и Хустисия» (2:3) и победой над «Росарио Сентраль» (2:1).

«Атлетико Тукуман» все еще идет без поражений во втором этапе чемпионата, но преимущество ничьих над победами не дает коллективу выбиться в лидеры турнирной таблице. Клуб идет на седьмом месте с 13 очками и уступает лидеру всего два балла. В матче с аутсайдером команда рассчитывает на три очка, но подойдет к этой игре с полной ответственностью. В прошлом матче «Атлетико Тукуман» неожиданно обыграл «Химнасию» (2:0), а ранее оказался сильнее «Велес Сарсфилд» (0:1).

Информация для ставок

«Альдосиви» проиграл в семи из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть из семи последних выездных матчей «Атлетико Тукуман» завершились ничейным результатом

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Атлетико Тукуман» не может выиграть у «Альдосиви» уже четыре матча на выезде

Прогноз

«Альдосиви» на своем поле приложит все усилия, чтобы набрать важные очки в турнирную таблицу и изменить в ней ситуацию. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок, что команды поделят очки по коэффициенту 3.2.