«Алькоркон» — «Луго». Прогноз на матч Сегунды (26.11.2021)

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25 ноября 2021, 15:43

26 ноября 2021 года «Алькоркон» примет «Луго» в рамках 18-го тура Испанской Сегунды. Этот поединок пройдет на Городском стадионе Санто Доминго в Алькорконе. Отметим, что о травмированных футболистах как с одной, так и с другой стороны не сообщалось. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит грядущего противостояния в Испании — «Алькоркон». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.60. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 2.95, а победа гостей в 3.05.

Также можно сделать ставку на «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.12.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Алькоркон» расположился на последней, 22-й строчке в турнирной таблице. В активе испанского клуба — восемь баллов. Команда выиграла два матча, дважды играла вничью и проиграла в 13 встречах. Всего у «Алькоркона» 13 забитых и 34 пропущенных мяча в Сегунде. В последних поединках испанский коллектив не смог обыграть «Тенерифе», а также уступил «Эйбару» и сыграл вничью с «Аморебьетой».

«Луго» расположился в нынешнем сезоне на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе испанского коллектива — 20 баллов. Команда выиграла четыре поединка, восемь раз играла вничью и проиграла в пяти матчах. Всего у «Луго» 22 забитых и столько же пропущенных мячей. В последних матчах команда сыграла вничью с «Эйбаром», а также переиграла «Аморебьету» и уступила «Понферрадине».

Информация для ставок

«Луго» выиграл один матч из последних пяти

«Тенерифе» не побеждает восемь игр кряду

У «Луго» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.75. Несмотря на положение команд в турнирной таблице, они способны порадовать зрителей обилием забитых мячей.