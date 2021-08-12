«Алмере Сити» — «Утрехт-2». Прогноз на матч Первой лиги Нидерландов (13.08.2021)

1628791833

вчера, 21:10

13 августа 2021 года «Алмере Сити» сыграет против «Утрехта-2» в рамках второго тура Первого дивизиона Нидерландов. Второй по силе чемпионат Нидерландов по футболу не уступает первому в зрелищности. Здесь вы также можете стать свидетелем обилия забитых мячей и интригующих поединков. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч в Нидерландах.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Алмере Сити». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.40. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 4.80 и на победу гостей по коэффициенту 6.30.

Форма команд

«Алмере» провел неплохой предсезонный турнир. Команда проиграла всего один поединок, это был матч против «Утрехта-2». Символично, что единственное поражение в предсезонке клубу нанесла команда, которая сыграет с «Алмере» уже во втором туре. Во всех остальных матчах «Сити» смотрелся очень даже неплохо. Команда много забивает и много пропускает, все в стиле нидерландских клубов. Также эта команда отличается еще и тем, что очень любит подразнить своего соперника в первые пятнадцать минут, именно в этот промежуток чаще всего «залетают» голы.



«Утрехт-2» провел очень плохую предсезонную подготовку. Команда проиграла почти все свои матчи, а единственная победа была против «Алмере Сити» со счетом 3:0. Первый официальный матч во втором по силе дивизионе Нидерландов в этом сезоне команда также проиграла, это был поединок против «Маастрихта», он закончился со счетом 0:1 в пользу оппонента. Команда не подготовлена к сезону, она очень часто пропускает и мало забивает. Чаще всего клуб забивает 1-2 гола за игру, а если что-то идет не так, может «получить» еще больше.



Информация для ставок

«Утрехт-2» проиграл три матча кряду

«Алмере Сити» выиграл два матча из последних пяти

«Утрехт-2» пропустил десять голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на то, что только одна команда забьет в обоих таймах по коэффициенту 1.80.

Ранее букмекеры предсказали высокую результативность в другом матче первого дивизиона Нидерландов.