ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыНидерланды. Первый дивизион 2021/2022

«Алмере Сити» — «Утрехт-2». Прогноз на матч Первой лиги Нидерландов (13.08.2021)

вчера, 21:10

13 августа 2021 года «Алмере Сити» сыграет против «Утрехта-2» в рамках второго тура Первого дивизиона Нидерландов. Второй по силе чемпионат Нидерландов по футболу не уступает первому в зрелищности. Здесь вы также можете стать свидетелем обилия забитых мячей и интригующих поединков. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч в Нидерландах.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Алмере Сити». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.40. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 4.80 и на победу гостей по коэффициенту 6.30.

Форма команд

«Алмере» провел неплохой предсезонный турнир. Команда проиграла всего один поединок, это был матч против «Утрехта-2». Символично, что единственное поражение в предсезонке клубу нанесла команда, которая сыграет с «Алмере» уже во втором туре. Во всех остальных матчах «Сити» смотрелся очень даже неплохо. Команда много забивает и много пропускает, все в стиле нидерландских клубов. Также эта команда отличается еще и тем, что очень любит подразнить своего соперника в первые пятнадцать минут, именно в этот промежуток чаще всего «залетают» голы.

«Утрехт-2» провел очень плохую предсезонную подготовку. Команда проиграла почти все свои матчи, а единственная победа была против «Алмере Сити» со счетом 3:0. Первый официальный матч во втором по силе дивизионе Нидерландов в этом сезоне команда также проиграла, это был поединок против «Маастрихта», он закончился со счетом 0:1 в пользу оппонента. Команда не подготовлена к сезону, она очень часто пропускает и мало забивает. Чаще всего клуб забивает 1-2 гола за игру, а если что-то идет не так, может «получить» еще больше.

Информация для ставок

  • «Утрехт-2» проиграл три матча кряду
  • «Алмере Сити» выиграл два матча из последних пяти
  • «Утрехт-2» пропустил десять голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на то, что только одна команда забьет в обоих таймах по коэффициенту 1.80.

Ранее букмекеры предсказали высокую результативность в другом матче первого дивизиона Нидерландов.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.95 1.42 2.36 1.63
«Бенфика» — «Спартак». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)
10 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии31
СлухиБукмекеры считают, что Эмерсон продолжит карьеру в «Наполи»
07 июля Комментарии1
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100