«Альмерия» — «Осасуна». Прогноз на матч Кубка Испании (27.01.2021)

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26 января 2021, 21:49

27 января «Альмерия» сыграет с «Осасуной» в матче Кубка Испании. Это будет неплохой поединок, особенно учитывая то, на каком месте находится «Альмерия» в Сегунде. У хозяев поля есть все шансы пробиться в Ла Лигу по итогам нынешнего сезона. Букмекеры БК Мелбет сделали прогноз на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Мелбет считают, что победителем этой встречи будет «Альмерия». На победу хозяев поля принимают ставки за коэффициент 2.37. Также специалисты рассматривают ничейный исход, на который можно будет поставить за коэффициент 3.15. «Осасуна» не считается фаворитом противостояния в силу своей плохой формы и неудачных выступлений в Ла Лиге.

Форма команд

«Альмерия» находится на третьей строчке в турнирной таблице Сегунды. У команды 42 набранных балла, выше только «Мальорка» и «Эспаньол». В Ла Лигу могут ворваться три клуба, поэтому у «Альмерии» будут все шансы на попадание в элитный дивизион. Свой последний матч «Альмерия» сыграла вничью со счетом 2:2.

«Осасуна» ужасна в нынешнем сезоне. Клуб находится на 17-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 19 баллов. Свой последний матч команда Хагобы Аррасате выиграла со счетом 3:1. Однако в матче за Кубок Испании «Осасуну» не рассматривают в качестве фаворита и пророчат поражение.

Информация для ставок

У «Осасуны» две победы за последние пять матчей

«Альмерия» выиграла три из последних пяти матчей

«Альмерия» является одним из лидеров Сегунды по количеству забитых мячей — 30 голов

Прогноз

Букмекеры рекомендуют обратить внимание на победу «Альмерии» с преимуществом в 1-2 гола за коэффициент 2.65. «Альмерия» прекрасно играет в атаке в нынешнем сезоне, чего не скажешь об «Осасуне».