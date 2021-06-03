Алжир — Мавритания. Прогноз на товарищеский матч (03.06.2021)

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сегодня, 07:18

Сборные Алжира и Мавритании проведут товарищеский поединок. Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает Алжир явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.25. Победа Мавритании оценивается в 11.00. Ничейный исход представлен коэффициентом 5.7.

На тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают коэффициент 1.65. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 2.22. Исход «обе команды забьют» котируется в 2.25.

Форма команд

Алжир проводит ряд товарищеских матчей в рамках подготовки к отборочному этапу ЧМ -2022. Тренер может позволить себе посмотреть в деле нескольких новых футболистов и сделать выводы о комплектации команды на более серьезные поединки. В марте сборная Алжира провела два матча, в которых обыграла Ботсвану (5:0) и сыграла вничью с Замбией (3:3).

Мавритания также проводит ряд контрольных поединков. Весной мавританцы провели две встречи, одолев ЦАР (1:0) и сыграв вничью (0:0) с Марокко. На Алжир у команды должен быть серьезный настрой. Мавритания наверняка захочет взять реванш за поражение (0:6) в последней очной встрече команд.

Информация для ставок

Сборная Алжира не проигрывает дома 15 матчей подряд

Мавритания выиграла 1 из последних 16 выездных матчей

Мавританцы ни разу в истории не обыгрывали алжирцев

В пяти последних матчах Алжира сыграла ставка на ТБ 2.5

Прогноз

Хозяева поля намного сильнее своих соперников и вряд ли испытают проблемы в предстоящем матче. Потому рекомендуем сделать ставку на победу Алжира с форой (-1.5) по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Марокко «Юссуфия Беррешид» — «Видад Касабланка».