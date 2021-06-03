Алжир — Мавритания. Прогноз на товарищеский матч (03.06.2021)

Сборные Алжира и Мавритании проведут товарищеский поединок. Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот матч.
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сегодня, 22:45
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Мелбет считает Алжир явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.25. Победа Мавритании оценивается в 11.00. Ничейный исход представлен коэффициентом 5.7.
На тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают коэффициент 1.65. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 2.22. Исход «обе команды забьют» котируется в 2.25.
Форма команд
Алжир проводит ряд товарищеских матчей в рамках подготовки к отборочному этапу ЧМ-2022. Тренер может позволить себе посмотреть в деле нескольких новых футболистов и сделать выводы о комплектации команды на более серьезные поединки. В марте сборная Алжира провела два матча, в которых обыграла Ботсвану (5:0) и сыграла вничью с Замбией (3:3).
Мавритания также проводит ряд контрольных поединков. Весной мавританцы провели две встречи, одолев ЦАР (1:0) и сыграв вничью (0:0) с Марокко. На Алжир у команды должен быть серьезный настрой. Мавритания наверняка захочет взять реванш за поражение (0:6) в последней очной встрече команд.
Информация для ставок
- Сборная Алжира не проигрывает дома 15 матчей подряд
- Мавритания выиграла 1 из последних 16 выездных матчей
- Мавританцы ни разу в истории не обыгрывали алжирцев
- В пяти последних матчах Алжира сыграла ставка на ТБ 2.5
Прогноз
Хозяева поля намного сильнее своих соперников и вряд ли испытают проблемы в предстоящем матче. Потому рекомендуем сделать ставку на победу Алжира с форой (-1.5) по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Мелбет.
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