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Алжир — Мавритания. Прогноз на товарищеский матч (03.06.2021)

сегодня, 07:18

Сборные Алжира и Мавритании проведут товарищеский поединок. Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.28 5.60 11.00
Фонбет 1.25 5.70 14.00
Мелбет 1.27 5.40 11.00
1XBET 1.26 5.55 11.00
BetBoom 1.22 5.60 12.50

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает Алжир явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.25. Победа Мавритании оценивается в 11.00. Ничейный исход представлен коэффициентом 5.7.

На тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают коэффициент 1.65. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 2.22. Исход «обе команды забьют» котируется в 2.25.

Форма команд

Алжир проводит ряд товарищеских матчей в рамках подготовки к отборочному этапу ЧМ-2022. Тренер может позволить себе посмотреть в деле нескольких новых футболистов и сделать выводы о комплектации команды на более серьезные поединки. В марте сборная Алжира провела два матча, в которых обыграла Ботсвану (5:0) и сыграла вничью с Замбией (3:3).

Мавритания также проводит ряд контрольных поединков. Весной мавританцы провели две встречи, одолев ЦАР (1:0) и сыграв вничью (0:0) с Марокко. На Алжир у команды должен быть серьезный настрой. Мавритания наверняка захочет взять реванш за поражение (0:6) в последней очной встрече команд.

Информация для ставок

  • Сборная Алжира не проигрывает дома 15 матчей подряд
  • Мавритания выиграла 1 из последних 16 выездных матчей
  • Мавританцы ни разу в истории не обыгрывали алжирцев
  • В пяти последних матчах Алжира сыграла ставка на ТБ 2.5

Прогноз

Хозяева поля намного сильнее своих соперников и вряд ли испытают проблемы в предстоящем матче. Потому рекомендуем сделать ставку на победу Алжира с форой (-1.5) по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Марокко «Юссуфия Беррешид» — «Видад Касабланка».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.04 1.76 1.60 2.29
Мелбет 2.06 1.80
1XBET 2.11 1.76
BetBoom 3.15 1.31 2.03 1.69 1.58 2.23
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shlomo
shlomo
сегодня в 08:22
Алжир не проиграет
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