«Бернли» — «Блэкпул». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.08.2022)

1660825644

сегодня, 15:27

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Бернли» фаворитом этой игры, предлагая взять победу хозяев поля по коэффициенту 1.58. Вероятность победы «Блэкпула» оценивается в 5.80, а ничья в линии компании Лига Ставок идет по котировке 4.00.

При этом эксперты отдают предпочтение низовому исходу в этом противостоянии. Ставки на ТМ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.80, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

Вылетев из АПЛ по итогам прошлого сезона, «Бернли» тяжело начал новый сезон. В пяти турах Чемпионшипа клуб одержал только одну победу, одолев на выезде «Хаддерсфилд». Среди уходящей недели команда не смогла обыграть дома «Халл» (1:1), а прежде она зафиксировала порвое поражение в лиге, уступив «Уотфорду» (0:1).

«Блэкпул» выступил немного лучше, чем его предстоящий оппонент, заработав шесть очков за четыре первых тур. В последней игре лиги команда одолела на выезде КПР (1:0), а в стартовом туре чемпионата ей удалось справиться с «Редингом» на домашнем поле (1:0). Эти успех «Блэкпула» были окружены поражениями в играх со «Сток Сити» (0:2) и «Суонси» (0:1).

Информация для ставок

«Бернли» побеждал в 6 из прошлых 7 домашних матчей против «Блэкпула»

«Бернли» сыграл на ТМ(2,5) гола в 4 прошлых турах лиги

«Блэкпул» проиграл 2 из последних 3 гостевых матчей лиги

Прогноз

«Бернли» необходимо набирать обороты, чтобы не отстать от группы лидеров чемпионата на старте сезона. С учетом того, что «Блэкпул» в целом является удобным соперником для хозяев, рекомендуем поставить на победу «Бернли» по коэффициенту 1.58 в БК Лига Ставок.