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«Бернли» — «Блэкпул». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.08.2022)

сегодня, 15:27
Бернли

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Бернли» фаворитом этой игры, предлагая взять победу хозяев поля по коэффициенту 1.58. Вероятность победы «Блэкпула» оценивается в 5.80, а ничья в линии компании Лига Ставок идет по котировке 4.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.574.286.21
Лига Ставок 1.52 4.10 6.20
Мелбет 1.59 4.10 5.75
1XBET 1.59 4.10 5.75

При этом эксперты отдают предпочтение низовому исходу в этом противостоянии. Ставки на ТМ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.80, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

Вылетев из АПЛ по итогам прошлого сезона, «Бернли» тяжело начал новый сезон. В пяти турах Чемпионшипа клуб одержал только одну победу, одолев на выезде «Хаддерсфилд». Среди уходящей недели команда не смогла обыграть дома «Халл» (1:1), а прежде она зафиксировала порвое поражение в лиге, уступив «Уотфорду» (0:1).

«Блэкпул» выступил немного лучше, чем его предстоящий оппонент, заработав шесть очков за четыре первых тур. В последней игре лиги команда одолела на выезде КПР (1:0), а в стартовом туре чемпионата ей удалось справиться с «Редингом» на домашнем поле (1:0). Эти успех «Блэкпула» были окружены поражениями в играх со «Сток Сити» (0:2) и «Суонси» (0:1).

Информация для ставок

  • «Бернли» побеждал в 6 из прошлых 7 домашних матчей против «Блэкпула»
  • «Бернли» сыграл на ТМ(2,5) гола в 4 прошлых турах лиги
  • «Блэкпул» проиграл 2 из последних 3 гостевых матчей лиги

Прогноз

«Бернли» необходимо набирать обороты, чтобы не отстать от группы лидеров чемпионата на старте сезона. С учетом того, что «Блэкпул» в целом является удобным соперником для хозяев, рекомендуем поставить на победу «Бернли» по коэффициенту 1.58 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.78 1.49 1.92 1.97 1.50 2.74
Лига Ставок 2.60 1.46 1.82 1.92 1.45 2.65
Мелбет 1.90 1.96
1XBET 1.90 1.96
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:38
Возможен ничейный результат
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