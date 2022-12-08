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«Блэкберн» — «Престон». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.12.2022)

вчера, 17:01
Блэкберн

Ставки букмекеров

Линия, которую предложила букмекерская компания Лига Ставок, двигается в пользу хозяев поля. Поставить на победу «Блэкберна» можно по коэффициенту 2.20, а успех «Престона» оценивается в 3.44. Ничейный исход противостояния доступен по котировке 3.32.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.283.223.59
Лига Ставок 2.18 3.35 3.30
Мелбет 2.19 3.40 3.38
1XBET 2.20 3.32 3.44

Аналитики также рассматривают этот матч, как низовое противостояние клубов. Поставить на ТМ(2,5) гола предлагается по коэффициенту 1.66, ТБ(2,5) – 2.25.

Форма команд

«Блэкберн» ушел на перерыв в статусе третьей команды лиги. Потерпев два поражения в трех последних турах, клуб выпал из двойки лидеров, от которой он теперь отстает на два балла. Неудачными для «Блэкберна» оказались матчи против «Бернли» (0:3) и «Ковентри» (0:1), между которыми команда оформила 12-ю победу в сезоне – дома над «Хаддерсфилдом» (1:0).

«Престон» перед перерывом смог улучшить турнирное положение, поднявшись в рейтинге на девятое место. Клуб одержал три победы подряд, поочередно одолев «Рединг» (2:1), «Суонси» (1:0) и «Мидлсбро» (2:1). Но развить этот успех футболисты «Престона» не смогли. В последнем матче Чемпионшипа команда уступила дома «Миллуоллу» (2:4), зафиксировав шестое поражение в лиге.

Информация для ставок

  • «Блэкберн» еще не играл вничью в текущем сезоне лиги – 12 побед и 9 поражений
  • «Престон» проиграл в 3 из последних 4 матчей против «Блэкберна»
  • «Блэкберн» выиграл 8 из предыдущих 10 домашних матчей

Прогноз

«Блэкберн» ударно проводит домашние матчи чемпионата и владеет преимуществом над «Престоном» в последних очных встречах. Предлагаем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.62 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.23 1.72 1.67 2.32
Лига Ставок 2.23 1.57 1.66 2.09
Мелбет 1.73 2.18
1XBET 1.66 2.30
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:23
Хозяева фавориты матча и должны выигрывать его
Гость
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