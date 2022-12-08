«Блэкберн» — «Престон». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.12.2022)

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вчера, 17:01

Ставки букмекеров

Линия, которую предложила букмекерская компания Лига Ставок, двигается в пользу хозяев поля. Поставить на победу «Блэкберна» можно по коэффициенту 2.20, а успех «Престона» оценивается в 3.44. Ничейный исход противостояния доступен по котировке 3.32.

Аналитики также рассматривают этот матч, как низовое противостояние клубов. Поставить на ТМ(2,5) гола предлагается по коэффициенту 1.66, ТБ (2,5) – 2.25.

Форма команд

«Блэкберн» ушел на перерыв в статусе третьей команды лиги. Потерпев два поражения в трех последних турах, клуб выпал из двойки лидеров, от которой он теперь отстает на два балла. Неудачными для «Блэкберна» оказались матчи против «Бернли» (0:3) и «Ковентри» (0:1), между которыми команда оформила 12-ю победу в сезоне – дома над «Хаддерсфилдом» (1:0).

«Престон» перед перерывом смог улучшить турнирное положение, поднявшись в рейтинге на девятое место. Клуб одержал три победы подряд, поочередно одолев «Рединг» (2:1), «Суонси» (1:0) и «Мидлсбро» (2:1). Но развить этот успех футболисты «Престона» не смогли. В последнем матче Чемпионшипа команда уступила дома «Миллуоллу» (2:4), зафиксировав шестое поражение в лиге.

Информация для ставок

«Блэкберн» еще не играл вничью в текущем сезоне лиги – 12 побед и 9 поражений

«Престон» проиграл в 3 из последних 4 матчей против «Блэкберна»

«Блэкберн» выиграл 8 из предыдущих 10 домашних матчей

Прогноз

«Блэкберн» ударно проводит домашние матчи чемпионата и владеет преимуществом над «Престоном» в последних очных встречах. Предлагаем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.62 в БК Лига Ставок.