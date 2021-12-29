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«Борнмут» — «Кардифф Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.12.2021)

29 декабря 2021, 19:32

30 декабря будет сыгран матч «Борнмут» — «Кардифф Сити». Игра пройдет в рамках 25-го тура Чемпионшипа на стадионе «Виталити» в Борнмуте. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.683.925.57
Фонбет 1.63 3.95 5.40

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Борнмут». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.65. Ничейный исход оценивается в 3.90, а победа гостей в 5.40.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Борнмут» идет на первой строчке в турнирной таблице Чемпионшипа. В активе этого клуба 46 пунктов. В последних играх «Борнмут» обыграл КПР со счетом 1:0, а также уступил «Мидлсбро» 0:1 и «Блэкберн Роверс» 0:2.

«Кардифф Сити» идет в нынешнем сезоне на 20-й позиции в турнирной таблице. В активе этого клуба 22 пункта. В последних встречах «Кардифф» сыграл вничью с «Бирмингемом» 2:2, а также уступил «Шеффилд Юнайтед» 2:3 и обыграл «Лутон Таун» 2:1.

Информация для ставок

  • «Кардифф Сити» выиграл два матча из последних пяти
  • «Борнмут» выиграл один матч из последних пяти
  • У «Кардифф Сити» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

Букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.60. Оба клуба в хорошей форме и много забивают, они играют в атакующий футбол. Здесь точно будет много голов. Фаворитом матча являются хозяева, которые, несмотря на свои последние результаты, хотят закончить год на первом месте.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.95 1.45 1.98 1.90 1.54 2.62
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Gahi
Gahi
30 декабря 2021 в 00:54
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
29 декабря 2021 в 20:43
Хозяева не проиграют
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