«Борнмут» — «Кардифф Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.12.2021)

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29 декабря 2021, 19:32

30 декабря будет сыгран матч «Борнмут» — «Кардифф Сити». Игра пройдет в рамках 25-го тура Чемпионшипа на стадионе «Виталити» в Борнмуте. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Англии.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Борнмут». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.65. Ничейный исход оценивается в 3.90, а победа гостей в 5.40.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Борнмут» идет на первой строчке в турнирной таблице Чемпионшипа. В активе этого клуба 46 пунктов. В последних играх «Борнмут» обыграл КПР со счетом 1:0, а также уступил «Мидлсбро» 0:1 и «Блэкберн Роверс» 0:2.

«Кардифф Сити» идет в нынешнем сезоне на 20-й позиции в турнирной таблице. В активе этого клуба 22 пункта. В последних встречах «Кардифф» сыграл вничью с «Бирмингемом» 2:2, а также уступил «Шеффилд Юнайтед» 2:3 и обыграл «Лутон Таун» 2:1.

Информация для ставок

«Кардифф Сити» выиграл два матча из последних пяти

«Борнмут» выиграл один матч из последних пяти

У «Кардифф Сити» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

Букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.60. Оба клуба в хорошей форме и много забивают, они играют в атакующий футбол. Здесь точно будет много голов. Фаворитом матча являются хозяева, которые, несмотря на свои последние результаты, хотят закончить год на первом месте.