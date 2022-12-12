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«Бристоль Сити» — «Сток Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.12.2022)

вчера, 17:14
Сток Сити

Ставки букмекеров

В этой паре аналитики не видят фаворита. Поставить на победу «Бристоль Сити» можно по коэффициенту 2.55, за ничью выставлена цена 3.40, а победа «Сток Сити» играется по котировке 2.70.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.593.472.79
Лига Ставок 2.55 3.30 2.75
1XBET 2.59 3.42 2.70

В линии голов перевес на стороне низового исхода. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.83, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Бристоль Сити» занимает 16-е место Чемпиошипа. В трех последних турах лиги клуб не допукал поражений. В этот период команда одержала седьмую победу в сезоне, одолев «Ротерхэм» (3:1) в гостях, а также зафиксировала две мировых встречи – с «Уотфордом» (0:0) и «Мидлсбро» (1:1).

По итогам 11 домашних поединков футболисты «Бристоль Сити» одержали четыре победы, трижды сыграли вничью и в четырех поединках уступили соперникам. Соотношение забитых и пропущенных голов – 13:10.

«Сток Сити» находится на 16-й позиции лиги, заработав четыре очка в трех последних турах. После победы над «Лутон Таун», которая стала для клуба седьмой в сезоне, команда проиграла «Вест Бромвичу» (0:2), а также разделила очки с «Кардиффом» на своем поле (2:2).

В гостевых матчах чемпионата футболисты «Сток Сити» проявили себя следующим образом: победы – 4, ничейные встречи – 2, поражения – 5.

Информация для ставок

  • «Бристоль Сити» не выигрывал в 5 последних матчах на своем поле
  • «Бристоль Сити» забивал и пропускал голы в 4 из прошлых 6 домашних матчей
  • «Сток Сити» фиксировал обмен голами в 2 из прошлых 4 туров лиги

Прогноз

Мы считаем, что «Бристоль Сити» и «Сток Сити» проведут результативный поединок. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.73 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.70 1.51 1.88 2.00 1.49 2.77
Лига Ставок 2.27 1.55 1.68 2.06 1.34 2.86
1XBET 1.85 2.01
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:06
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:44
Трудный матч для обоих команд... обоим клубам нужно набирать очки, так что игра на три результата
Гость
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