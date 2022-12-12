«Бристоль Сити» — «Сток Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.12.2022)

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вчера, 17:14

Ставки букмекеров

В этой паре аналитики не видят фаворита. Поставить на победу «Бристоль Сити» можно по коэффициенту 2.55, за ничью выставлена цена 3.40, а победа «Сток Сити» играется по котировке 2.70.

В линии голов перевес на стороне низового исхода. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.83, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

«Бристоль Сити» занимает 16-е место Чемпиошипа. В трех последних турах лиги клуб не допукал поражений. В этот период команда одержала седьмую победу в сезоне, одолев «Ротерхэм» (3:1) в гостях, а также зафиксировала две мировых встречи – с «Уотфордом» (0:0) и «Мидлсбро» (1:1).

По итогам 11 домашних поединков футболисты «Бристоль Сити» одержали четыре победы, трижды сыграли вничью и в четырех поединках уступили соперникам. Соотношение забитых и пропущенных голов – 13:10.

«Сток Сити» находится на 16-й позиции лиги, заработав четыре очка в трех последних турах. После победы над «Лутон Таун», которая стала для клуба седьмой в сезоне, команда проиграла «Вест Бромвичу» (0:2), а также разделила очки с «Кардиффом» на своем поле (2:2).

В гостевых матчах чемпионата футболисты «Сток Сити» проявили себя следующим образом: победы – 4, ничейные встречи – 2, поражения – 5.

Информация для ставок

«Бристоль Сити» не выигрывал в 5 последних матчах на своем поле

«Бристоль Сити» забивал и пропускал голы в 4 из прошлых 6 домашних матчей

«Сток Сити» фиксировал обмен голами в 2 из прошлых 4 туров лиги

Прогноз

Мы считаем, что «Бристоль Сити» и «Сток Сити» проведут результативный поединок. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.73 в БК Лига Ставок.