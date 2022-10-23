«Ковентри» — «Ротерхэм». Прогноз на матч Чемпионшипа (25.10.2022)

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23 октября 2022, 11:36

Ставки букмекеров

«Ковентри» считается фаворитом матча. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.79. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а победа «Ротерхэма» идет по котировке 4.70.

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также считают, что команды проведут низовое противостояние. Вариант ставки ТМ(2,5) гола можно взять по коэффициенту 1.76, ТБ (2,5) – 2.07.

Форма команд

«Ковентри» заработал 16 очков в 13-и матчах чемпионата, заняв промежуточное 22-е место в турнирной таблице. Рассмотрим успешность команды на отрезке пяти предыдущих поединков лиги: здесь у футболистов «Ковентри» накопились победы над «Сток Сити» (2:0), «Шеффилд Юнайтед» (1:0) и «Кардиффом» (1:0), поражение от «Бернли» (0:1) и ничья на поле «Бристоль Сити» (0:0).

«Ротерхэм» провел 17 матчей в чемпионате, накопив 21 балл. С таким результатом клуб обосновался в турнирной таблице на 11-й строчке. В пяти последних турах Чемпионшипа команда проявила себя следующим образом: обыграны были «Хаддерсфилд» (2:1) и «Сток Сити» (1:0), ничья была зафиксирована в игре с «Миллуоллом» (1:1), но и без проигрышей не обошлось – «Блэкберн» (0:3) и «Халл» (2:4).

Информация для ставок

«Ковентри» не пропускал голы в 6 из прошлых 7 матчей лиги

«Ковентри» сыграл на ТМ(2,5) гола в 7 прошлых матчах чемпионата

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 2 из прошлых 3 очных матчей

Прогноз

«Ротерхэм» пассивно играет в атаке в гостях, а «Ковентри» надежен при обороне своих ворот. Поэтому, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.76 в БК Лига Ставок.