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«Миллуолл» — «Сток Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.07.2022)

сегодня, 17:27
Миллуолл

Ставки букмекеров

С небольшим преимуществом в линии букмекерской конторы Лига Ставок идут предложения на успех домашней команды. Сыграть победу «Миллуолла» можно по коэффициенту 2.37, ничья идет по цене 3.28, а победа «Сток Сити» оценивается по котировке 3.24.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.363.353.28
Мелбет 2.37 3.28 3.24
1XBET 2.37 3.28 3.24
BetBoom 2.33 3.15 3.20

Если следовать линии, которую выставил букмекер, нас ожидает низовая игра. Пари на ТМ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.61, ТБ(2,5) – 2.30.

Форма команд

«Миллуолл» не смог бороться за повышение в классе в прошлом сезоне. Команда закончила чемпионат на девятой строчке рейтинга, отстав от зоны плей-офф на шесть очков.

Выделим, что футболисты «Миллуолла» лучшую продуктивность показывали на домашней арене, где они организовали 13 побед и шесть ничьих, допустив только четыре поражения.

«Сток Сити» глобальных задач в предыдущем созыве не решал. К финишу «гончары» пришли на 14-й позиции турнирной таблицы с такими результатами: 17 побед, 11 ничьих и 18 поражений.

Информация для ставок

  • «Миллуолл» побеждал в 3 последних матчах лиги на своем поле
  • «Миллуолл» забивал минимум два гола в 3 прошлых домашних матчах чемпионата
  • «Сток Сити» проиграл 3 из предыдущих 5 матчей лиги на выезде

Прогноз

В последних сезонах «Миллуолл» успешно принимал «Сток Сити» на домашней арене, где у хозяев две победы и ничья в четырех предыдущих матчах с соперником. Рекомендуем поставить на нулевую фору «Миллуолла» по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.69 1.67 2.30
Мелбет 1.66 2.36
1XBET 1.66 2.36
BetBoom 2.10 1.73 1.62 2.30 1.31 3.45
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сегодня в 17:31
Фаворит матча «Миллуолл»
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