«Миллуолл» — «Сток Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.07.2022)

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сегодня, 17:27

Ставки букмекеров

С небольшим преимуществом в линии букмекерской конторы Лига Ставок идут предложения на успех домашней команды. Сыграть победу «Миллуолла» можно по коэффициенту 2.37, ничья идет по цене 3.28, а победа «Сток Сити» оценивается по котировке 3.24.

Если следовать линии, которую выставил букмекер, нас ожидает низовая игра. Пари на ТМ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.61, ТБ (2,5) – 2.30.

Форма команд

«Миллуолл» не смог бороться за повышение в классе в прошлом сезоне. Команда закончила чемпионат на девятой строчке рейтинга, отстав от зоны плей-офф на шесть очков.

Выделим, что футболисты «Миллуолла» лучшую продуктивность показывали на домашней арене, где они организовали 13 побед и шесть ничьих, допустив только четыре поражения.

«Сток Сити» глобальных задач в предыдущем созыве не решал. К финишу «гончары» пришли на 14-й позиции турнирной таблицы с такими результатами: 17 побед, 11 ничьих и 18 поражений.

Информация для ставок

«Миллуолл» побеждал в 3 последних матчах лиги на своем поле

«Миллуолл» забивал минимум два гола в 3 прошлых домашних матчах чемпионата

«Сток Сити» проиграл 3 из предыдущих 5 матчей лиги на выезде

Прогноз

В последних сезонах «Миллуолл» успешно принимал «Сток Сити» на домашней арене, где у хозяев две победы и ничья в четырех предыдущих матчах с соперником. Рекомендуем поставить на нулевую фору «Миллуолла» по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.