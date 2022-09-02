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«Норвич» — «Ковентри». Прогноз на матч Чемпионшипа (03.09.2022)

вчера, 15:27
Норвич

Ставки букмекеров

Коэффициент на победу «Норвича» 1.76 делает хозяев фаворитом грядущего противостояния. Шансы «Ковентри» одержать викторию букмекерская компания Лига Ставок оценила в 4.50, а за ничью предложена котировка 3.80.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.783.854.82
Лига Ставок 1.78 3.65 4.50
Мелбет 1.76 3.84 4.52
1XBET 1.76 3.84 4.52

Аналитики букмекера также отдают предпочтение низовому формату в этой игре. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.85, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

Серия из четырех победных матчей позволила «Норвичу» подняться на второе место чемпионата. Заработав суммарно 13 очков, команда отстает от лидера «Шеффилд Юнайтед» на один зачетный пункт.

В предыдущем туре лиги футболисты «Норвича» успешно выступили на поле «Бирмингема», добившись победы с минимальным счетом. Выделим, что защита «Норвича» в семи матчах чемпионата допустила только семь пропущенных голов.

«Ковентри» провел только четыре поединка в новом сезоне Чемпионшипа. После стартовой ничьи в гостях у «Сандерленда» (1:1), команда последовательно потерпела поражения от таких соперников – «Миллуолл» (2:3), «Халл Сити» (2:3) и «Престон» (0:1), обосновавшись на последнем месте рейтинга.

Информация для ставок

  • «Норвич» побеждал в 4 прошлых турах чемпионата
  • «Ковентри» проиграл в 5 из последних 6 матчей с «Норвичем»
  • «Норвич» забивал минимум два гола в 7 предыдущих поединках против «Ковентри»

Прогноз

«Норвич» набрал великолепный ход, чего не скажешь о «Ковентри». С учетом того, что хозяева стабильно обыгрывают соперника в очных встречах, рекомендуем сыграть победу «Норвича» по коэффициенту 1.76 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.92 1.45 1.97 1.92 1.54 2.60
Лига Ставок 2.64 1.40 1.87 1.87 1.47 2.44
Мелбет 1.97 1.89
1XBET 1.97 1.89
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:46
Победа хозяев!
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:17
Хозяева выиграют этот матч
Гость
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