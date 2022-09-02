«Норвич» — «Ковентри». Прогноз на матч Чемпионшипа (03.09.2022)

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вчера, 15:27

Ставки букмекеров

Коэффициент на победу «Норвича» 1.76 делает хозяев фаворитом грядущего противостояния. Шансы «Ковентри» одержать викторию букмекерская компания Лига Ставок оценила в 4.50, а за ничью предложена котировка 3.80.

Аналитики букмекера также отдают предпочтение низовому формату в этой игре. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.85, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

Серия из четырех победных матчей позволила «Норвичу» подняться на второе место чемпионата. Заработав суммарно 13 очков, команда отстает от лидера «Шеффилд Юнайтед» на один зачетный пункт.

В предыдущем туре лиги футболисты «Норвича» успешно выступили на поле «Бирмингема», добившись победы с минимальным счетом. Выделим, что защита «Норвича» в семи матчах чемпионата допустила только семь пропущенных голов.

«Ковентри» провел только четыре поединка в новом сезоне Чемпионшипа. После стартовой ничьи в гостях у «Сандерленда» (1:1), команда последовательно потерпела поражения от таких соперников – «Миллуолл» (2:3), «Халл Сити» (2:3) и «Престон» (0:1), обосновавшись на последнем месте рейтинга.

Информация для ставок

«Норвич» побеждал в 4 прошлых турах чемпионата

«Ковентри» проиграл в 5 из последних 6 матчей с «Норвичем»

«Норвич» забивал минимум два гола в 7 предыдущих поединках против «Ковентри»

Прогноз

«Норвич» набрал великолепный ход, чего не скажешь о «Ковентри». С учетом того, что хозяева стабильно обыгрывают соперника в очных встречах, рекомендуем сыграть победу «Норвича» по коэффициенту 1.76 в БК Лига Ставок.